Il Cannara mette la freccia. Piegata la Pietralunghese

CANNARA (4-3-3): Stefanelli; Cardoni, Ricci, T. Baglioni, Bolletta (7’ st Zanchi); Montero (46’ st Frustini), Camilletti, Roselli: Della Vedova (41’ st Petterini), Coccia, Schvindt. A disp.: Liotti, F. Baglioni, Bastianini, Zaccheo, Ismaijli, Luparini. All.: Ortolani.

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Nappo; Oliva (19’ st Met Hasani), Sedran, Eramo, Lilli (36’ st Simoncini); Convito (1’ st Francioni), Capezzuto, Marietti (19’ st Locchi); Duranti; Rossi, Mangiaratti (30’ st Brunella). A disp.: Magalotti, Aquilini, Sfasciabasti. All.: Pierotti.

Arbitro: Fanelli di Perugia (Alessandra Alessi e Bicaroni di Foligno).

Marcatori: 30’ Montero, 35’ pt Della Vedova

Note: spettatori 200. Ammoniti: Montero, Camilletti, il tecnico Ortolani, Stefanelli, Cardoni.

Anche senza tre argentini più Vitaloni, il Cannara non conosce, centra la settima vittoria nelle ultime 8, undicesimo risultato utile di fila e aggancia Narnese e Sansepolcro in vetta al campionato di Eccellenza dopo 13 giornate. Stavolta allo Spoletini cade la Pietralunghese che vede fermarsi la striscia utile dopo le ultime due vittorie e resta al quarto posto scivolando a 4 lunghezze dal trio di testa. Una gara che resta in bottiglia fino alla mezzora quando a far saltare il tappo è il Rodri di Cannara, l’argentino Ezequiel Montero che tira fuori dal cilindro questa prodezza che vale l’1-0. Tutti in piedi ad applaudire e il Cannara potrebbe subito raddoppiare con Schvind. La reazione della Pietralunghese è affidata solito Duranti che però non trova lo specchio. Lo specchio invece lo inquadra il classe 2004 Della Vedova al 35’: palla sotto la traversa ed è un uno-due tremendo per la Pietralunghese. Prima dell’intervallo Montero sfiora la doppietta cogliendo la traversa. Nella ripresa i rossoblù chiedono un tocco con il braccio di Bolletta in area. Fanelli fa cenno che si può proseguire. La Pietralunghese non trova varchi e la telefonata di Francioni all’84’ è il segnale della resa rossoblù che già pensando al big match di domenica con la capolista Sansepolcro. Per il Cannara, invece sarà derby con il Bastia.