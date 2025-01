Il Cannara non perdona. Successo in rimonta

CANNARA 2 ELLERA 1

CANNARA (3-5-2) Liotti; Subbicini, Zanchi, Ricci; Vitaloni,(8’st Della Vedova), Roselli, Camilletti, Ferrario, Schvindt; Coccia,(45’st Zaccheo), Bertaina El. A disp.: Stefanelli, Baglioni, Bastianini, Malizia, Maselli, Lupi, Ismailji. All.: Gianpiero Ortolani.

ELLERA (4-3-3) Del Vecchio; Mottola,(20’st Cenerini), Giabbecucci, Viera Dos Sanos, Bartoli; Salvucci, Piccioli, Battistelli; Minuti,(27’st Boldrini), Bevilacqua, Hysenaj,(37’st Faraghini). A disp.: Segoloni, Pimpinelli, Balducci, Morlunghi, Maseetti, Mariotti. All.: Simone Tomassoli.

Arbitro: Gabriele Antonelli di Foligno. (Proietti - Capicci di Terni).

Marcatori: 7’pt Piccioli (E), 19’st e 43’st rig. El. Bertaina (C).

NOTE: Ammoniti: 15’pt Bartoli, 41’st Giabbecucci, (E), 20’pt El. Bertaina, 30’pt Ricci, 2’st Subbicini, 34’st Coccia, (C).

Sapeva bene di avere un solo risultato a disposizione il Cannara considerando l’impegno agevole del Sansepolcro di scena al Buitoni contro il fanalino di coda Città di Castello. Missione compiuta per i rossoblù che non steccano il big match contro l’Ellera pur andando sotto. Finisce 2-1 per il Cannara che batte un’Ellera che ha il grande merito di trovare il vantaggio con Piccioli, sempre più centrocampista con il vizio del gol. Si va all’intervallo sull’1-0 in favore dei corcianesi. Nell’intervallo Ortolani si fa sentire con i suoi che rientrano con un altro piglio e trovano subito il pari con Elian Bertaina che approfitta di un’uscita avventata di Del Vecchio, supera il portiere cannarese e sigla l’1-1. Esultanza speciale con maglietta dedicata al papà, alle prese con un brutto periodo, sempre pronto a seguire il suo bomberino. In tema di dediche, Elian Bertaina non si accontenta di una ma firma anche la doppietta personale, stavolta dal dischetto, che lo proietta a quota 12 in vetta alla classifica marcatori e lascia i rossoblù da soli al secondo posto, a meno 3 dal Sansepolcro capolista. Per l’Ellera tanto amaro in bocca ma i playoff sono ancora alla portata.