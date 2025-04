Inter-Cagliari, Inzaghi con Arnautovic: probabili e orari tv

Bologna, 11 aprile 2025 – L’Inter proverà a mettere ulteriore pressione al Napoli. Il duello Scudetto, nella trentaduesima giornata, incrocia la lotta salvezza. I nerazzurri, infatti, ospiteranno il Cagliari che è quindicesimo a più sei sulla zona retrocessione, il Napoli affronterà lunedì sera al Maradona l’Empoli, che è proprio terzultimo. Due partite in teoria da tre punti sia per Inzaghi che per Conte, ma il tecnico interista deve anche gestire il triplo impegno e il tour de force di aprile. Se il Napoli ha una partita a settimana, l’Inter, dopo il Cagliari, avrà il ritorno di Champions col Bayern, poi il match di Bologna e infine il derby di ritorno di Coppa Italia. Insomma, un big match dietro l’altro. E’ il vantaggio dei partenopei in questa volata finale che prosegue con tre punti di vantaggio per i campioni d’Italia in carica dopo il pareggio di Parma e quello del Napoli a Bologna. Per Inzaghi, inoltre, turnover e qualche acciacco e tra quinti di centrocampo e attacco ci saranno delle variazioni.

Probabili formazioni

Inzaghi ancora senza Dumfries, che ha tempi di recupero da definire, ma anche Dimarco è reduce da qualche acciacco anche se ha recuperato. Spazio al consueto 3-5-2 con qualche variazione per gestire il triplo impegno dato il ritorno di Champions a metà settimana. Pavard, De Vrij e Bisseck dovrebbero essere i difensori, gli esterni saranno Zalewski e Dimarco, con Calhanoglu centrale supportato da Barella e Frattesi. In avanti rifiata Lautaro, spazio a Thuram e Arnautovic. Nel Cagliari 3-4-2-1 con Palomino, Mina e Luperto dietro, a centrocampo Zortea e Augello larghi, Adopo e Prati centrali, mentre davanti Viola e Luvumbo dovrebbero agire alle spalle di Piccoli. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi. CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Precedenti

Sono 99 i precedenti totali tra Cagliari e Inter con un bilancio di 51 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 16 vittorie sarde. Il primo precedente della storia risale alla Serie A 1964/1965 con la vittoria dell’Inter in trasferta per 0-2 (Mazzola e Jair), mentre la prima vittoria del Cagliari risale al 14 gennaio 1968 con il successo sardo 0-2 a Milano. I rossoblù hanno invece vinto in casa per la prima volta l’anno successivo 3-2, rimontando la doppietta di Cappellini con le reti di Boninsegna, Greatti e Riva. Nerazzurri in striscia positiva con i sardi da dieci partite con uno score di 8 vittorie e due pareggi e l’ultima sconfitta è maturata a Cagliari il primo marzo 2019 con autorete di Perisic e gol di Pavoletti (per l’Inter Lautaro). Il bilancio dei soli confronti a Milano è di 50 partite con 31 vittorie interiste, 11 pareggi e 8 vittorie cagliaritane. L’anno scorso è finita 2-2 con Thuram e Calhanoglu per l’Inter, Shomorudov e Viola per i sardi. L’ultima vittoria dei rossoblù a Milano risale al 16 ottobre 2016 per 1-2 (Joao Mario da una parte, Melchiorri e autogol di Handanovic). Secondo i dati Opta. Il Cagliari affronta l’Inter con un distacco negativo di almeno 38 punti in classifica a inizio giornata di campionato solo per la quinta volta in Serie A, ma tutte negli anni 2000: l’ultima risale al 14 aprile 2024, alla 32ª giornata (-52), con il match che terminò in pareggio (2-2). L’Inter va a bersaglio da 37 partite interne di fila in Serie A – ultima gara senza reti al Meazza il 15 aprile 2023 contro il Monza – e solo il Lille vanta una striscia aperta più lunga (39) nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, soltanto una volta i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di match casalinghi consecutivi con reti all’attivo nel massimo torneo: 60, tra l’agosto 2005 e l’ottobre 2008.

Le parole di Nicola

Davide Nicola è a caccia di punti salvezza che possano tenere al riparo il Cagliari da una eventuale rimonta da chi sta sotto. Il pareggio di Empoli ha lasciato sei punti di margine, ma davanti ci sono i campioni d’Italia in carica e servirà una prestazione di grande qualità: “Affrontiamo una squadra con un allenatore che ha fatto un lavoro straordinario – le sue parole – Da parte nostra servirà coraggio e intelligenza, pulizia tattica ed equilibrio. Non sarà facile ma ci proveremo”. Serve, dunque, una prestazione superiore rispetto a quella del Castellani, soprattutto davanti bisognerà saper pungere quando ci sarà modo di costruire occasioni da rete: “Vogliamo essere all’altezza di una partita che richiede un tasso di qualità molto alto. Affrontiamo una Inter che aspira a grandi risultati e noi vogliamo fare uno step, con l’intento di dare fastidio. Servirà anche massimo equilibrio”, ancora il tecnico. Dal punto di vista tattico, Nicola ha letto così la partita: “L’Inter è una squadra che sa anche farti rifiatare, poi colpisce con due passaggi e ripartenze molto veloci. Senza palla ti circondano e da parte nostra servirà la consapevolezza di dover fare entrambe le fasi con massima qualità”.

Arbitro della sfida

Per la sfida tra Inter e Cagliari è stato scelto Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi e dal quarto ufficiale Perenzoni. Al Var Chiffi e Paterna. Di Bello ha diretto per 14 volte l’Inter con un bilancio di 10 vittorie nerazzurre, 4 pareggi e 0 vittorie sarde, mentre con il Cagliari si registrano 22 precedenti con 5 vittorie rossoblù, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Dove vederla in tv

Inter-Cagliari si gioca sabato 12 aprile con calcio d’inizio alle 18 presso lo stadio Meazza di San Siro Milano. Diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile su app, smart tv, Xbox, Playstation con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. La lotta salvezza, dunque, sarà arbitro momentaneo della sfida Scudetto tra Inter e Napoli, ma con tre giorni di differenza tra una partita e l’altra. Leggi anche - Le probabili formazioni della trentaduesima giornata