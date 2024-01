IL CENTRALE DAVIDE MONDONICO. "Diventare più gruppo, è questo l’obiettivo. Bisogna solo lavorare»

Sperava sicuramente in un ritorno migliore Davide Mondonico, che contro l’Entella ha aperto la sua seconda parentesi anconetana. Gianluca Colavitto lo ha subito schierato dal primo minuto nella sfida contro i liguri, nella quale ha ben figurato. Un innesto fortemente voluto dal tecnico di Pozzuoli, che tanto aveva puntato su di lui nella scorsa stagione. Arrivato questa volta a titolo definitivo dal Crotone, dopo una prima parte di stagione trascorsa al Renate, il centrale di Vimercate ha così analizzato la sconfitta contro la formazione di Chiavari: "Dobbiamo capire che adesso il dettaglio fa la differenza: nel gol avremmo dovuto spazzare via meglio la palla. Bisogna stare attenti a tutto, non possiamo permetterci errori. La prestazione c’è stata, ma non basta: dobbiamo lavorare di più, sia quando abbiamo la palla che quando non l’abbiamo". Nonostante la classifica sia sempre più pericolante, Mondonico non fa drammi: "Non siamo preoccupati, ci sono buone individualità, cercheremo di diventare più gruppo e aiutarci maggiormente, focalizzandoci sugli aspetti da migliorare. Non mi aspettavo di partire titolare, ringrazio il mister per la fiducia perché qui mi sono sempre trovato bene". Il difensore racconta così il suo secondo debutto al Del Conero: "E’ stata una bella emozione, peccato per il risultato. Ci sono interpreti diversi, non è facile assemblare così tanti elementi, ma ho trovato ragazzi molto applicati e che seguono le indicazioni del mister. E’ vero che siamo un gruppo più giovane, ma non go mai guardato all’età: dobbiamo essere più lucidi nell’ultima scelta. L’ex di turno, Alessandro Faggioli: "Dispiace per l’Ancona, ma sono sicuro che riuscirà a venire fuori".

Gianmarco Minossi