Il centrocampista della Fiorentina potrebbe lasciare l’ospedale da giovedì. Bove, oggi l’impianto del defibrillatore salvavita

A Edoardo Bove oggi verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il primo dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l’intervento verrà effettuato all’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Careggi di Firenze dove il 22enne centrocampista viola è ricoverato da domenica scorsa. Il debrifillatore è removibile. Bove dovrebbe lasciare l’ospedale fra giovedì e sabato prossimi. Secondo il protocollo sanitario dell’ospedale, per poter essere dimesso è necessario l’inserimento del defibrillatore, in quanto Bove è arrivato nella struttura sanitaria con un problema che si è rivelato di natura cardiaca.

"Adesso per Bove comincia un’altra partita, che probabilmente non si svolgerà in Italia. Con il defibrillatore sicuramente in Italia non si può giocare. Abbiamo dei precedenti con Eriksen, al quale è stato impiantato un defibrillatore. La legislazione italiana è molto severa in questo rispetto ad altri Paesi. Nei giovani atleti le morti improvvise si possono verificare per diversi motivi, come problematiche congenite o aritmie genetiche che sono difficili da scoprire. Poi ci sono anche delle condizioni acquisite come le miocarditi". Lo ha dichiarato Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma, a "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.