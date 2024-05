Il Città di Castello brinda alla salvezza. Lo Spoleto lotta ma scende in Promozione

CITTà DI CASTELLO

2

SPOLETO

1 (dts)

CITTA’DI CASTELLO: Stefanelli 6, Dell’Orso 6 (7’ 1 st Vassallo 6), Lavano 6 (7’ 1 st Caruso 6), Capezzuto 6, Tersini 6,5, Cusanno 6, Pupo Posada 7, Mattei 6, Giannò 6,5 (12’2st Conti sv), Peluso 6 (23’st Valori 6), Giabbecucci 6 (21’st Rinaldi 6). All. Armillei 6.

SPOLETO: Cherubini 7, Bengala 6, Monesi 5,5 (23’st Colalelli 6), Annibaldi 6, Brevi 6, Priorelli 5,5(8’st Vukaj sv), Giustini 6 (2’ 2st Sabatini sv), Escobar 5,5, Kola, Tomassoni 5,5 (18’st Tomasco 5,5), Piancatelli 5 (18’st Di Nicola 6,5). All. Brevi 6.

Arbitro: De Paolis di Cassino 7 (Nika e Spena)

Marcatori: 31’ pt Giannò, 33’st Di Nicola, 1’ 2st Pupo Posada

CITTÀ DI CASTELLO - Città di Castello salvo all’ultimo istante e Spoleto in promozione. Questo il verdetto di un play out non bello tecnicamente ma emozionante e agonisticamente tirato soprattutto nel primo tempo: si comincia già al 2’ quando Pupo Posada mette al centro per Giannò che cicca clamorosamente. Dopo un paio di sortite offensive degli ospiti, il Città di Castello prende le redini del gioco e sfiora il gol con Mattei e Pupo Posada. Al 31’ Castello in vantaggio, Giabbecucci porta palla e serve Mattei, filtrante per Giannò che trafigge Cherubini. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si contano almeno cinque occasioni nitide biancorosse con Mattei, Giabbecucci, Peluso, Giannò e Pupo Posada. La ripresa si trascina senza sussulti fino alla mezz’ora, poi al 33’st, dopo alcuni cambi di entrambe le squadre, un errore di Cusanno favorisce il pareggio Di Nicola. Si va ai supplementari con lo Spoleto che fallisce il gol al 10’ del primo tempo con Di Nicola e i tifernati che sembrano impauriti rispetto al primo tempo. Ma all’inizio del secondo tempo supplementare Valori imbecca Pupo Posada che sigla il gol del 2-1 e apre i festeggiamenti per la sudata ma alla fine meritata salvezza.

Nell’altro play out vince 2-1 l’Olympia Thyrus che festeggia la salvezza, retrocede il Lama.