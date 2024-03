Il Città di Castello crolla, piove sul bagnato. La doppietta di De Iuliis esalta il Branca

città di castello

CITTA’DI CASTELLO: Stefanelli 6, Giannò 6, Caruso 5,5, Capezzuto 6, Tersini 6, Cusanno 5,5 (25’st Zanchi sv), Pupo Posada 6, Mattei 6 (25’st Rinaldi sv), Valori 5, Peluso 5,5, Giabbecucci 5,5 (25’st Sylla sv). All. Armillei 6,5.

BRANCA: Sergiacomi 6, Sorbelli 6, Lilli 6, Benedetti 6, Biagiotti 6 (37’st Gatti sv), Matarazzi 6, Mangiaratti 6,5, Giambi 6, Marchi 6,5, De Iuliis 7 (41’st Fondacci), Fastellini 6. All. Lisarelli 7.

Arbitro: Pannacci di Perugia 5,5 (Krriku e Angelucci)

Marcatore: 13’pt e 19’ st De Iuliis (R)

CITTA’ DI CASTELLO - Sotto una pioggia battente e con un campo allentato ai limiti della praticabilità, il Branca infligge al Città di Castello la seconda sconfitta in casa e ricaccia i tifernati in piena zona play out. Biancorossi pericolosi al 3’ e al 5’ con due percussioni di Pupo Posada sulla destra con la difesa ospite che rinvia in entrambi i casi ma è un fuoco di paglia: al 7’ Stefanelli è bravo in uscita su Mangiaratti e al 12’ Marchi è atterrato in area, perfetta la trasformazione di De Iuliis. Al 22’ ci prova Giabbecucci dal limite, Sergiacomi non è perfetto ma blocca poi Sorbelli di testa mette fuori di poco. I padroni di casa faticano a manovrare e sono gli ospiti a sfiorare ancora il gol con Mangiaratti al 28’ sul quale Stefanelli respinge. Protesta al 33’ il Città di Castello per un fallo in aera di rigore di Lilli su Pupo Posada su cui Pannacci sorvola. Nella ripresa si vede ben poco in avvio, Branca in controllo e Città di Castello che non trova sbocchi. Al quarto d’ora arriva la prima occasione di marca tifernate grazie a un colpo di testa di Valori che per poco non inganna Sergiacomi. Poi al 19’ De Iuliis, in più che sospetta posizione di fuorigioco non segnalata dall’assistente Krriku, raddoppia a tu per tu con Stefanelli tra le veementi proteste di giocatori e pubblico tifernate ma Pannacci è ovviamente irremovibile. Al 25’ Armillei inserisce Sylla per Giabbecucci, Zanchi per Cusanno e Rinaldi per Mattei ma senza alcun esito. Finisce con i giocatori ospiti che festeggiano il successo assieme ai numerosi sostenitori.