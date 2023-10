Il commento. Seconda stella. Magnifica ossessione

Lucidi

Se la rivoluzione (in classifica) non è un pranzo di gala, parafrasando Mao Zedong, ne vedremo ancora delle belle. Inter e anche Milan, nonostante la brutta sconfitta di ieri, sono in alto e puntano dritto alla seconda stella. L’Inter con un organico d’acciaio, una difesa solida, un Thuram parametro zero extra lusso, qualche delusione dal mercato ma un Pavard in più, aspettando il vero Frattesi; il Milan con il solito talento ad alto dosaggio, una batteria di giovani talenti in perenne altalena, la continua ricerca dell’alchimia esplosiva perfetta dopo l’amaro derby.

Su una panchina l’elettrico Inzaghi dell’eterno 3-5-2, coperta di Linus per tutte le partite; sull’altra il tormentato Pioli sempre a caccia di varianti sorprendenti.

La seconda stella - terzi incomodi permettendo, in testa proprio la Juve corsara a San Siro - sembra una corsa a due milanese dopo l’irruzione l’anno scorso sulle scene dell’underdog Napoli, ormai orfano di mister Spalletti e in cerca di nuove identità. Sia Marotta che Inzaghi, sul fronte nerazzurro, che Giroud e Reijnders sul versante rossonero, hanno indicato la loro Luna nella seconda stella. Anche se - statene certi - la Champions avrà il suo peso. Considerata roba da sceicchi per troppo tempo, la finalissima di Istanbul dell’anno scorso ha lasciato in bocca un sapore amaro all’Inter, come il derby di Coppa ha regalato ferite salate al Milan. E anche se entrambi i club milanesi - almeno a parole - non indicano la Coppa dalle grandi orecchie come obiettivo esplicito da raggiungere, in un anno nel quale ancora una volta rivali europee come Manchester City e Real Madrid sembrano sulla carta più attrezzate, state certi che nessuno vuol lasciarsi scappare l’occasione, il varco giusto per uscire a riveder le stelle (di Champions).