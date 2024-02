Il crollo. Solo un pari in sette gare. Giana, cosa succede? La Giana subisce un'altra sconfitta nel 2024, con solo un punto in sette partite. Contro il Legnago, senza Maguette Fall squalificato, la squadra viene ridisegnata ma non riesce a ottenere risultati. Il Legnago segna due gol nel primo tempo e la Giana non riesce a recuperare nella ripresa. Il risultato finale è 1-2 per il Legnago.