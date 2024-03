Il derby di Promozione. Il Maliseti si risveglia e fa il colpo. Viaccia si consola con la classifica

Viaccia

0

Maliseti Seano

1

VIACCIA: Biancalani, Melani, Querci, Martin, Maiolino, Ferroni, Sforzi, Medini, Tomberli, Servillo, Wahabi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli E., Papa, Michelozzi, Batacchi, Bastogi, Fedele . All.: Ambrosio.

MALISETI SEANO: Mardale, Perillo, Menichetti A., Badiani, Bambini, Paoli, Sinteregan, Robi, Silva Reis, Rudalli, Cavalieri A.. A disp.: Corradi, Breschi, Campani, Menichetti F., Llana, Shiqeri, Osasumwen, Sensi. All.: Di Vivona.

Arbitro: Bianchini di Siena.

Reti: 19’ Sinteregan.

Note: espulsi Servillo e Shiqeri.

Il Maliseti Seano torna a vincere e lo fa proprio nel derby pratese sul campo dei cugini del Viaccia. Un successo che, guardando la classifica del girone A di Promozione, rischia di servire a poco agli amaranto allenati da Di Vivona, che adesso sono sì a quota 17 punti, ma restano a 6 lunghezze di distanza dall’Alleanza Giovanile Dicomano, terzultima, e quindi dalla possibilità di riuscire a giocarsi almeno i play out per la permanenza in categoria. Lo scivolone, di contro, non consente al Viaccia di mettere in cassaforte la tranquilla salvezza, pur lasciando i padroni di casa relativamente sereni dall’alto dei loro 32 punti, con un margine di 8 lunghezze sul Settimello. Partita relativamente avara di emozioni, in realtà. Parte bene il Maliseti Seano, che passa immediatamente in vantaggio al 19’: lancio in profondità per Sinteregan, che scatta sul filo del fuorigioco e insacca a tu per tu con il portiere di casa. Il Viaccia accusa visibilmente il colpo e riesce a rendersi pericoloso soltanto con alcune conclusioni da fuori. Gli amaranto, al contrario, sulle ali dell’entusiasmo, malgrado le assenze di vari giocatori importanti, riescono a tenere in mano l’inerzia della partita e sfiorano il raddoppio in più occasioni, senza riuscire a chiudere il match. Nella ripresa Cavalieri di testa ha l’occasionissima per il 2-0, ma manda a lato con il portiere avversario ormai non in grado di intervenire sul pallone. Sul fronte opposto annullato quasi a fine partita un gol di Fedele per posizione irregolare di fuorigioco, molto contestata dalla squadra di casa. Nel finale, per un battibecco, espulsi Servillo e Shiqueri.

L.M.