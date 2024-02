Il derby femminile. Milano questa volta è rossonera. Corti vendica il ko dell’andata

MILANO

La prima fase del campionato si è conclusa ieri con l’attesissimo sedicesimo derby della storia andato in scena al Puma House of Football: 2-1 il risultato finale in favore delle padrone di casa rossonere, abili ad andare sul doppio vantaggio grazie alla sfortunata deviazione dell’interista Alborghetti.

Azione dirompente condotta da Dompig sulla sinistra, pallone al centro deviato poi in porta dalla giocatrice nerazzurra. Il bis grazie all’acuto di Staskova (settimo sigillo stagionale) su assist di Piga, complice una leggerezza del portiere ospite Cetinja. Le ragazze di Guarino hanno saputo accorciare le distanze prima dell’intervallo col destro di Serturini e, nella ripresa, hanno cercato costantemente il gol del pareggio. Con la vittoria di ieri salgono a otto i successi del Diavolo nei derby rispetto ai quattro conquistati dall’Inter (la squadra contro cui le rossonere hanno vinto più partite nella loro storia in campionato).

La squadra di Corti è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare interne di Serie A (la striscia più lunga da quella collezionata nella prima stagione assoluta del Milan femminile, ovvero 10 partite nel 2018/19) e la soddisfazione del tecnico è ovvia: "Il secondo tempo è sempre stato il nostro punto debole, invece questa volta le ragazze hanno dato una dimostrazione in più del lavoro che stanno facendo. Complimenti alla squadra e alla sua forza mentale, vincere un derby rimane per sempre: sono contento e a livello morale ci darà una spinta notevole per affrontare la seconda parte di stagione" le parole del tecnico rossonero. "Dopo la sconfitta dell’andata non vedevamo l’ora di prenderci la rivincita: siamo state molto unite e questo ha fatto la differenza. Avevamo un po’ perso la magia, ora l’abbiamo risentita in campo e i risultati si vedono: da ex nerazzurra ho abbracciato le mie vecchie compagne e mi sono commossa. Spiace aver deluso i tifosi per non aver raggiunto il quinto posto, speriamo di fargli cambiare idea" le parole di Gloria Marinelli. Grande amarezza, invece, per Rita Guarino, con l’Inter che ha chiuso la prima fase al quinto posto in classifica a 26 punti, a braccetto con il Sassuolo.

"Abbiamo giocato decisamente meglio nel secondo tempo, ma anche stavolta abbiamo commesso delle ingenuità: non possiamo iniziare sempre le partite concedendo gol, è una cosa che ci portiamo avanti da inizio stagione. In questa prima parte potevamo fare qualcosa in più". Sesto posto a 21 punti, invece, il piazzamento del Diavolo che, prima dell’inizio della seconda fase dove sarà impegnato nella Poule Salvezza (l’Inter in quella Scudetto insieme a Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo) sarà, invece, chiamato al primo round nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma in scena al Puma House of Football domenica 3 marzo alle ore 10:30. Il ritorno nella Capitale, invece, è fissato per la settimana successiva.

MILAN-INTER 2-1 (2-1)

Marcatori: 9’ Alborghetti (aut.), 34’ Staskova, 45’ Serturini.

Il.Ch.