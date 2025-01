Il derby. FeralpiSalò-Renate. In palio il terzo posto. Amarcord per Diana

SALÒ (Brescia)Tra le gare che apriranno il 2025 del girone A di Serie C il derby lombardo tra FeralpiSalò e Renate merita un occhio di riguardo. La sfida che si giocherà al Turina (fischio d’inizio alle 17.30) profuma infatti di alta classifica e le due contendenti puntano con fondate ambizioni a quel terzo posto che in questo momento occupa la formazione gardesana, ma al quale guardano con interesse pure i brianzoli. L’obiettivo di Aimo Diana (nella foto), ex di turno, è ben preciso: "Vogliamo ripartire come abbiamo chiuso il 2024. Occorre una prova di grande attenzione con una rivale di valore". Un impegno difficile, dunque, per la compagine verdeblù, che dovrà rinunciare ad un nutrito gruppo di giocatori (Rinaldi, Giudici, Pilati, Letizia, Maistrello e Brambilla) e che dovrà fare i conti con le pantere brianzole, staccate di due soli punti e decise non solo a confermare il loro buon momento, ma anche a dare tutto per operare il sorpasso.

FeralpiSalò (3-5-2): Liverani; Balestrero, Pasini, Luciani; Pietrelli, Hergheligiu, Di Molfetta, Zennaro, Vesentini; Pellegrini, Dubickas. All. Diana.

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Eleuteri, Delcarro, Vassallo, Bonetti, Ghezzi; Plescia, Bocalon. All. Foschi. Luca Marinoni