Calciomercato, c'è l'accordo tra il Pisa e Meister. Ora i dirigenti trattano col Rennes

Pisa, 7 gennaio 2025 - Accelerata nella trattativa tra il Pisa e il Rennes per l'arrivo in nerazzurro di Henrik Meister, 21 enne calciatore danese in forza ai francesi. Secondo quanto si apprende la società nerazzurra ha trovato l'accordo per il passaggio del giocatore al Pisa, mentre in queste ore sta trattando con la società transalpina per i dettagli dell'operazione. Se l'affare andrà in porto si configurerà inizialmente come un prestito per poi in futuro essere riscattato dalla società nerazzurra che punta in prospettiva al danese, non solo per gli ultimi mesi del campionato di Serie B. Dopo un ottimo inizio in Francia Meister, pagato dal Rennes 9 milioni di euro questa estate, rilevandolo dal Sarpsborg 08, si era perso per strada e non viene schierato dal 24 settembre scorso. Meister ha scalzato in un attimo i vari Raimondo, Adorante e Cerri, trattati nei primi giorni di mercato dalla dirigenza, che ha deciso di virare sul danese. Il giocatore diventerebbe il quarto proveniente dalla Danimarca in rosa dopo Hojholt, Abildgaard e Lind.