Beruatto ai saluti, la Sampdoria fa sul serio. Soluzione danese per l’attacco: idea Meister

Giornata di grandi manovre per la società nerazzurra sul mercato. Contatto tra i dirigenti nerazzurri e il Rennes per Henrik Meister, marcantonio danese di 193 centimetri, attaccante classe 2003, salito in testa alle preferenze dei dirigenti, in uscita dai francesi in Ligue 1. A facilitare l’operazione potrebbe essere Jim Solbakken, stesso procuratore che con il Pisa aveva trattato in estate Sebastian Seboulonsen del Brondby, Bohinen del Genoa e Askilsden del Midtjylland, tutti calciatori precedentemente accostati ai nerazzurri. Fu pagato dal Rennes 7 milioni di euro questa estate, ma ora i francesi, che rischiano la retrocessione in Ligue 2, se ne vogliono liberare e si studia la formula. In attesa della possibile cessione di Nicholas Bonfanti, Meister sarebbe preferito a Raimondo e Adorante.

Pietro Beruatto intanto potrebbe presto lasciare il Pisa, dopo 3 anni e mezzo. Nel corso del calciomercato di gennaio può capitare che alcuni giocatori richiedano di trovare più spazio e vada trovata una soluzione. Si è infatti avviata una vera e propria trattativa, in stato avanzato, tra la società e la Sampdoria che, insieme allo Spezia, ha richiesto ai nerazzurri anche il portiere Nicolas. Il Pisa preferirebbe una cessione a titolo definitivo, e il giocatore si sta allenando regolarmente a San Piero a Grado, ma da Genova si vocifera addirittura che il terzino possa raggiungere Bogliasco già dalle prossime ore. Prima di cedere Beruatto però il Pisa dovrebbe innanzitutto trovare un sostituto sulla fascia. Il Pisa però non ha mai trattenuto nessuno, come anche nel caso di Giuseppe Sibilli quando si trasferì al Bari, a fronte però di un’offerta che possa soddisfare la stessa società. Non è invece tramontata la pista per il centrocampista Vieira, con il Pisa che sta ragionando ancora con la Sampdoria circa un possibile scambio, tutt’altro che ipotesi da scartare. Sulla destra invece cambia l’obiettivo dei nerazzurri. In queste ore c’è stato un ritorno di fiamma per Luca Zanimacchia, 26 anni, di proprietà della Cremonese, uno dei vecchi pallini di Giovanni Corrado, che lo segue da almeno quattro anni. Al suo posto questa estate arrivò Leris, ma ora il Pisa è disposto a investire anche un paio di milioni di euro per convincere i grigiorossi a cederlo. Il ritorno di fiamma si è reso necessario a causa del mancato accordo tra la società e il Parma per Pontus Almqvist. Il Parma era disposto a cederlo solo in prestito, mentre il Pisa voleva una soluzione a lungo termine. A questo si è aggiunto anche l’infortunio di Man con i crociati che hanno schierato lo svedese titolare contro il Torino, di conseguenza il Pisa ha tirato il freno sull’operazione. Zanimacchia però non è l’unico nome cercato dai nerazzurri sulla fascia destra. C’è anche Marco Palestra, 19enne di proprietà dell’Atalanta. La società bergamasca però ha già risposto no. A centrocampo invece secco no della Reggiana per Sersanti, che dal Pisa vuole Coppola. In definizione la cessione in prestito di Jan Mlakar all’Hajduk Spalato.