Calciomercato Pisa, spunta il nome di Candela per la fascia destra

Pisa, 7 gennaio 2024 - Sulla destra c'è una grossa novità per i nerazzurri, all'inizio della seconda settimana di calciomercato. Il Pisa infatti è in vantaggio su altre due squadre nella corsa ad Antonio Candela, terzino ed esterno destro del Venezia, un nome che sembra aver scalzato in un colpo gli altri contendenti alla fascia destra.

Il calciatore, classe 2000, con un contratto fino al giugno 2027, destro naturale da 1,85m, ha già disputato 950 minuti in Serie A con la divisa dei lagunari, collezionando 13 presenze e un assist, oltre a un gettone di presenza in Coppa Italia. La dirigenza nerazzurra deve vincere la concorrenza di due squadre. Candela è infatti seguito anche dal Sassuolo, così come dal Cesena, ma sembra quella del Pisa l'offerta più convincente fino a questo momento.

Michele Bufalino