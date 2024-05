Il doppio ex in tribuna con la morte nel cuore. Alessandrini: "Recanatese e Vis, che sfida"

Marco Alessandrini è un doppio ex: ha allenato per due stagioni la Vis Pesaro, vincendo anche un campionato di serie D, e per altrettante la Recanatese (giocando anche un playoff). Domenica sarà al "Tubaldi" (ore 18)

Alessandrini, si aspettava questo playout?

"No, e mi dispiace. Ha rischiato anche l’Ancona, che era partita per vincere il campionato, e questo basta per capire che annata sia stata: strana ed equilibrata, basti pensare che all’andata la Recanatese era in alto e la stessa Vis era una squadra abituata alla C"

Adesso come si mette?

"I playout sono partite particolari, che a volte sfuggono alla logica. Chi ci arriva meglio psicologicamente ha più possibilità dell’altra. Non è variando l’allenamento che si può condizionare un risultato, conta moltissimo l’aspetto mentale. Recanatese e Vis hanno cambiato l’allenatore cercato idee diverse e sotto questo aspetto potrebbero arrivare a questa gara nelle condizioni migliori"

La sfida in sintesi?

"La Recanatese ha un reparto offensivo importante con Sbaffo, Melchiorri, Carpani in doppia cifra. La Vis è c una squadra compatta e ha giocatori importanti e soprattutto ha il vantaggio del doppio risultato"

Conta più la gara di andata o di ritorno?

"La prima partita non determinerà nulla ma condizionerà molto la successiva. La Vis ha due risultati su tre e la Recanatese ha la necessità di vincere. Il risultato di questa partita condizionerà nel bene e nel male il ritorno e dunque l’esito finale. In questa gara non ci sono troppi calcoli da fare, al contrario del ritorno"

Che cosa e chi deve temere la Vis?

"La Recanatese nello sviluppo offensivo è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque specie in casa, Melchiorri e Sbaffo sono giocatori di qualità e intelligenza tattica e dietro di loro c’è chi sa inserirsi. Possono creare problemi a chiunque. Però Recanati ha subito tanti gol dovendo cercare di vincere la partita, potrebbe rischiare qualcosa. Del resto la Vis è molto brava nelle palle inattive"

Quanto contano in queste partite le palle inattive?

"Tantissimo, perché gli spareggi sono determinanti spesso dagli episodi. Se indovini l’azione e il gol diventa tutto più facile, viceversa ti crolla il mondo addosso. Ma credo che non finirà qui"

In che senso?

"Entrambe sono società sane e solide e potrebbero ambire a un ripescaggio, anche se sono discorsi che lasciano il tempo che trovano adesso. Sarà una bella sfida"