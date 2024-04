Il futuro dell’attaccante. Tentazione Maldini, il Monza vuole tenersi il figlio d’arte

Da Parigi, Paolo Maldini su Instagram si mostra felice e sorridente in famiglia. E se non bastasse, il suo stato d’animo ha voluto specificarlo al Corriere rispondendo alla frecciata del suo ex presidente al Milan, Paolo Scaroni. Il sorriso di Paolo ex dirigente è soprattutto quello di un padre di famiglia orgoglioso del percorso di crescita dei figli: come Christian, che un anno fa festeggiava la promozione in Serie B con il Lecco prima di appendere gli scarpini al chiodo, che studia da agente nella scuderia di Beppe Riso ed è reduce da un recente viaggio in Sudamerica per allargare i confini. In Brianza, però, non manca mai con mamma Adriana per seguire il fratello Daniel, che nel Monza ha trovato la sua dimensione per emergere definitivamente nel calcio dei grandi. Ultima dimostrazione domenica sera, contro l’Atalanta: ha risposto a un doppio vantaggio neroblu aperto da De Ketelaere, che papà Paolo aveva voluto a tutti i costi in rossonero la passata stagione, subentrando con personalità e qualità in una partita che sembrava ormai archiviata. Andando vicino, addirittura, alla più amara delle beffe per Gasp, salvato soltanto dal palo.

Una capacità di incidere a partita in corso da trasferire anche in partenza: dei 4 gol segnati nelle 10 apparizioni in biancorosso, solo contro il Cagliari lo stadio è riuscito a urlare "Maldini" due volte. Uno alla lettura dell’undici titolare, l’altro per una punizione disegnata sotto il sette. Quel che resta è tutto racchiuso in uno shock positivo a partita in corso che ha saputo scatenare dal Milan - con l’assist del nuovo vantaggio di Bondo - all’Atalanta, passando per Salernitana e Genoa. Un contributo da punti pesanti e determinanti ai fini di un’aritmetica salvezza arrivata a un mese dalla fine del campionato. Il destino futuro sembra segnato: Monza e Milan discuteranno una formula per far sì che la sua crescita continui a Monzello. Il presente, intanto, dice Lecce di Luca Gotti, l’allenatore conosciuto lo scorso anno allo Spezia. L’occasione dal primo minuto per un tabù da sfatare, perché contro i salentini in Serie A il Monza non ha ancora mai vinto.