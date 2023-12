Il giovane fiorentino del Campo di Marte ha debuttato in coppa con l’Atalanta. Dal Grassina all’Europa, sogno Del Lungo

Che fantastica storia è la vita. Sono parole di una nota canzone di Venditti che suona perfettamente per il calciatore fiorentino (di Campo di Marte), Tommaso Del Lungo, nato nel novembre 2003, che giovedì sera nel gelo di Czestochowa ha giocato tutti i 90 minuti della sua prima partita in Europa League con la maglia dell’Atalanta. Dopo averlo accarezzato un paio di volte fra campionato e la gara precedente con lo Sporting Lisbona, stavolta Gasperini che lo teneva d’occhio da tempo, non ha avuto esitazioni a buttarlo nella mischia. Il Rakow è stato dominato senza correre rischi. Una bella partita con una serata di grazia del ritrovato Muriel (sul primo gol è stato proprio Del Lungo a costruire l’azione).

Il giovane fiorentino intanto continuerà a fare esperienza con l’Atalanta Under 23 di Modesto, girone A di Serie C: sei partite tutte da titolare, più una presenza in Coppa Italia e un gol decisivo contro il Lumezzane. Ma chi è Tommaso Del Lungo? Il suo percorso inizia dalla Sales per arrivare alla maglia della Fiorentina e approdare alla Cattolica Virtus. Passato al Grassina in serie D, Tommaso brucia i tempi: si rivela un giocatore di un altro pianeta. Tutti lo vogliono e l’Atalanta lo prende perché ha capito che tra le mani ha un potenziale talento. Che fantastica storia è la vita: Per Del Lungo proprio adesso incomincia la salita.

Giovanni Puleri