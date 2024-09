Il Gubbio debutta al Barbetti

GUBBIO – L’esordio in campionato è come il primo giorno in una nuova scuola. Il Gubbio è pronto ad aprire un nuovo ciclo dopo un’estate concitata e di grandi cambiamenti che non è ancora finita, ma ora la concentrazione è tutta sul calcio giocato. Oggi pomeriggio, ore 18 al “Barbetti”, i rossoblù sfideranno il Sestri Levante, squadra giovane, da non sottovalutare e che potrebbe riservare grandi sorprese. Mister Taurino, intervenuto in conferenza stampa, è consapevole delle insidie che si nascondono e commenta così la gara alla vigilia: "Mi aspetto una partita tosta, tutte le squadre hanno fatto il proprio percorso di lavoro e tutti vogliono vendere cara la pelle. Affrontiamo una squadra giovane con grande agonismo e che renderà la partita complessa, abbiamo lavorato alla grande e abbiamo voglia di misurarci. Sarà un match che inizierà a darci piccoli responsi su quello che siamo".

Dopo diverse settimane di lavoro quello odierno sarà un primo test per saggiare a che punto è arrivata la squadra: "La squadra ha lavorato molto bene – prosegue Taurino – e con grande dedizione, nonostante la fatica abbiamo fatto un lavoro di grande intensità e con grande voglia, con l’obiettivo di costruire qualcosa che possa rendere orgogliosa tutta la comunità, ci deve essere da parte nostra lo spirito di volersi testare e capire a che punto siamo. Son convinto che abbiamo forza e qualità per fare bene, mi aspetto di vedere squadra pronta e combattiva". La rosa ancora ha tanti, troppi punti di domanda tra entrate e uscite: Morelli è andato al Campobasso e Mercadante è tentato dalla Torres, con lo staff tecnico che attende ancora rinforzi per riempire delle carenze importanti: "Anche fossimo stati una rosa completa nel corso del ritiro, dopo un mese di lavoro è difficile trovare una squadra già ben oliata. Sappiamo di non essere perfetti ma dobbiamo saper vivere le nostre imperfezioni per superarle e raggiungere l’obiettivo di domani che è portare a casa risultato pieno".

Per quanto riguarda gli ultimi due giocatori arrivati, Taurino dice che “stanno abbastanza bene, Franchini un po’ meglio perché Tommasini ha fatto più lavoro a parte, piano piano lo porteremo nella migliore condizione”. Nella probabile formazione, dunque, si potrebbe vedere il centrocampista partire dal 1’ ma non l’attaccante, così come Mercadante non dovrebbe giocare.

GUBBIO (3-4-2-1) Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Signorini; Corsinelli, Rosaia, Franchini, David; Maisto, Di Massimo; D’Ursi.