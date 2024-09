Il Gubbio di Taurino viaggia a punteggio pieno: "Con questo spirito possiamo fare belle cose"

"Vogliamo fare il nostro massimo e ce lo dirà il campionato dove possiamo arrivare. Con questo spirito possiamo fare belle cose ma c’è da lavorare tanto e fare integrare i nuovi acquisti. Per questo motivo non dobbiamo montarci la testa". Roberto Taurino non fa voli pindarici. Tutt’altro. L’avvio di campionato, però, è di quelli da stropicciarsi gli occhi per il Gubbio. Tanti dubbi alla vigilia del via della stagione con un mercato ancora da completare. La classifica, invece, dopo due giornate vede la compagine del presidente Notari al comando, a punteggio pieno, insieme all’Entella. Nessuno però, a parte qualche tifoso, guarda la classifica ma se il buongiorno si vede dal mattino, c’è davvero di che ben sperare. Contro il Sestri Levante subito in gol Tommasini con mezzo allenamento sulle gambe, giocatore sul quale Taurino ha sempre puntato forte per averlo allenato a Monopoli nel finale della passata stagione. A Lucca ci ha pensato D’Ursi su rigore in una trasferta molto temuta, alla vigilia, perché i rossoblù arrivavano al Porta Elisa con una rosa a dir poco corta, senza due elementi importanti come Di Massimo infortunato e Franchini squalificato. Invece i rossoblù non hanno steccato e adesso guardano con grande fiducia al derby di sabato prossimo quando al Barbetti, con fischio di inizio alle 20,45, arriverà una Ternana rinfrancata dalla prima vittoria in campionato, in casa del Pontedera. "Integrare subito i nuovi" il diktat di Taurino che, proprio sul gong del mercato, ha visto arrivare i rinforzi richiesti. Merito di un gran lavoro svolto dal ds Alessandro Degli Esposti che ha saputo combinare tempi e risorse. Saranno giorni di grande lavoro quelli che arriveranno per Diego Stramaccioni, difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Cannara prima e del Perugia poi, arrivato dalla Reggiana, l’anno scorso in forza alla Juventus Next Gen. Dal Genoa invece è arriva in prestito l’attaccante Daniel Fossati, classe 2003, l’anno scorso al Pontedera e poi al Sestri Levante.

Due arrivi in prestito anche dal Napol: il difensore Luigi D’Avino, classe 2005 e il centrocampista Gennaro Iaccarino, classe 2003, a Monopoli con Taurino, nella passata stagione, insieme al puntero Tommasini. Ci si aspetta molto anche da Romeo Giovannini, classe 2001, centrocampista offensivo ex Entella, prelevato dal Modena. L’obiettivo resta sempre quello: provare a migliorare il quinto posto dello scorso anno. Per dirla alla Taurino, "sarà il campo a parlare".