Il Gubbio torna a vincere, piegato il Rimini

RIMINI

1

GUBBIO

2

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Delcarro (st 25’ Iacoponi), Megelaitis, Langella; Lamesta (st 39’ Lombardi), Morra (st 39’ Ubaldi), Cernigoi (st 25’ Selvini). All. Troise. A disp. Colombo, Marchesi, Gorellli, Stanga, Acampa, Leoncini.

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari (st 22’ Tozzuolo), Bulevardi; Di Massimo (st 35’ Montevago), Chierico (st 35’ Rosaia); Udoh (st 95’ Guerrini). All. Braglia. A disp. Greco, Dimarco, Spina, Frey, Brogni.

Arbitro: Luongo di Napoli (Piatti-Schirinzi)

Marcatori: pt 11’ Di Massimo, st 34’ Udoh, 51’ Ubaldi.

NOTE: corner 2-2; ammoniti: Di Massimo, Casolari, Vettorel, Semeraro, Chierico, Udoh, Corsinelli, Pirrello; al 27’ st espulso Semeraro per doppia ammonizione.

RIMINI – Finalmente. Il Gubbio vince a Rimini con un’ottima prestazione, interrompe la striscia di sconfitte consecutive in trasferta e può chiudere il 2023 con un bel sorriso. Una gara approcciata bene e giocata meglio: i rossoblù hanno avuto il merito di sbloccarla prima e la bravura di gestire poi. È stato forse il ritorno alla difesa a quattro a dare la svolta, fatto sta che i ragazzi di Braglia, propositivi da subito, grazie allo schema su calcio di punizione di Chierico che all’11° trova libero Di Massimo, vanno in vantaggio grazie al piattone del fantasista teramano. Nel primo tempo perfetto manca solo il raddoppio: un po’ il poco cinismo di Udoh, un po’ la grande parata di Colombi mandano le squadre a riposo sullo 0-1. Il secondo tempo è un’emozione continua. Passano cinque minuti e Cernigoi manda alto su suggerimento di Lamesta, poco dopo Di Massimo cerca Udoh che segna ma in posizione irregolare. I padroni di casa sfiorano il pareggio al 64°: sulla punizione di Semeraro il contro- cross trova davanti alla linea Cernigoi e Pietrangeli la cui deviazione sbatte sulla traversa. Poi succede di tutto: Corsinelli al 70° sbaglia clamorosamente da due passi, un minuto dopo Semeraro cade in area dopo un contatto con Chierico ma, già ammonito, prende il secondo giallo per simulazione. Il Gubbio raddoppia al 79°: Bulevardi calcia da fuori impegnando Colombi che la lascia lì, Udoh piomba sul pallone come un avvoltoio e mette il sigillo al match. Nel recupero, dopo l’infortunio dell’arbitro e di Signorini, Ubaldi dimezza le distanze ma non serve a nulla.