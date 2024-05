Il mercato dei dilettanti. Bastia, raffica di riconferme e arriva Bei

PERUGIA - Dopo la riconferma del tecnico Antonio Alessandria, i direttori tecnici Matteo Mammoli e David Ricci si sono subito messi al lavoro definendo le prime sette riconferme in casa Bastia. Vestiranno infatti ancora la maglia biancorossa il capitano Filippo Rosignoli (00), i centrocampisti Josef De Santis (88) e Luca Ubaldi (90), i portieri Loris Kikkri (97) e Michele Cutolo (04), il difensore Pietro Muzhani (00) e l’attaccante Ciro Del Prete (01). Definito anche il primo acquisto. A blindare la difesa, dal Pierantonio, ecco Mattia Bei (96) che ritrova Antonio Alessandria in panchina dopo l’esperienza insieme in serie D. Tempo di conferme importanti in casa Cannara.

Dopo la splendida promozione in Eccellenza, il presidente Massimiliano Albi ha annunciato infatti la permanenza del dg Angelo Mattonelli, del ds Mauro Cuppoloni e del tecnico Gianpiero Ortolani. Il Tavernelle riparte da Juri De Marco (84).

Carlo Valentini potrà contare sul suo numero uno anche nella prossima stagione. Il ds Luca Gagliardini è al lavoro anche per definire anche altre riconferme. In Promozione lo Spoleto vuole provare subito la risalita in Eccellenza. E per farlo riparte da due colonne come il bomber Mikele Kola (93) in attacco e Marco Annibaldi (93) in difesa. Primi due tasselli definiti dal ds Alberto Del Frate per il neo tecnico Alessandro Cavalli.