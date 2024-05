Il mercato dei dilettanti. Branca-Lisarelli: le strade si dividono. Spoleto, c’è Cavalli

Non sarà Andrea Lisarelli a guidare il Branca nella prossima stagione. Una scelta condivisa dalla dirigenza e dal tecnico, brancaiolo doc, che due stagioni fa era tornato in biancazzurro vincendo la coppa di Eccellenza dopo aver portato per la prima volta i biancazzurri dalla Prima categoria all’Eccellenza. In mezzo, per lui, una parentesi sulla panchina del Ventinella e tre stagioni a Pontevalleceppi, prima del ritorno a Branca due estati fa. "La Società Asd Branca 1969 – si legge nella nota diffusa dal club - comunica ufficialmente che mister Andrea Lisarelli non sarà alla guida nella prossima stagione 2024/2025 della prima squadra. Ringraziamo Andrea per il lavoro svolto sempre con grande professionalità, passione ed impegno che ha portato a grandi successi e gli auguriamo le migliori fortune professionali che merita. In bocca al lupo Andrea hai fatto parte e farai sempre parte della famiglia Branca".

In Promozione, invece, Alessandro Cavalli è il nuovo allenatore dello Spoleto. I biancorossi hanno scelto il nuovo tecnico per provare subito la risalita in Eccellenza. Cavalli torna dunque sulla panchina dello Spoleto, club già allenato nella stagione 2018-2019 in Eccellenza, dopo le ultime esperienze tra Campitello e Terni Fc. Andrea Montecucco è il nuovo allenatore del San Venanzo. Il tecnico, nelle ultime due stagioni al Bastia, proverà la scalata all’Eccellenza riuscita 5 anni fa alla Nestor, in una stagione da record chiusa senza sconfitte e con la vittoria di coppa e campionato al timone dei marscianesi.