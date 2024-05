Il mercato dei dilettanti. Ellera, tre conferme. Lisarelli saluta Branca

In attesa dell’ufficialità di Simone Tomassoli in panchina, l’Ellera ha definito tre riconferme importanti. Il ds Cristian Prelati ha annunciato che vestiranno la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione il capitano Federico Cenerini (92) e i centrocampisti Marco Campelli (94) e Lorenzo Mennini (00). Non sarà invece Andrea Lisarelli a guidare il Branca nella prossima stagione. Una scelta condivisa dalla dirigenza e dal tecnico, brancaiolo doc, che due stagioni fa era tornato in biancazzurro vincendo la coppa di Eccellenza dopo aver portato per la prima volta i biancazzurri dalla Prima categoria all’Eccellenza. In mezzo, per lui, una parentesi sulla panchina del Ventinella e tre stagioni a Pontevalleceppi, prima del ritorno a Branca due estati fa.

In Promozione saluta l’Amc 98 Enzo Montecchiani dopo la salvezza centrata all’ultimo minuto dei tempi supplementari dei playout.