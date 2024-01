Il mercato del club del patron Guzzini. Il dt Cianni: "Adesso stiamo cercando tre attaccanti e un centrocampista»

"Ci mancano ancora un centrocampista centrale e tre punte". Josè Cianni, dt della Recanatese, anticipa le mosse del mercato dei giallorossi e non è affatto da escludere che molto presto possano esserci delle novità dopo l’arrivo di Andrea Pelamatti. "Per il reparto offensivo – spiega – abbiamo messo nel mirino un esterno mancino, un attaccante e una sottopunta, questi ultimi potranno essere alternative a Melchiorri e a Sbaffo. E poi si cerca un centrocampista centrale".

Cianni, allora se andrà anche Giampaolo destinato a ritrovare Senigagliesi alla Samb.

"Ha chiesto di potere andare via e lo accontenteremo. Ha 28 anni ed è da tre stagioni con noi, adesso ha voluto fare un altro tipo di scelta, la nostra politica è di non lasciare nessuno scontento a Recanati".

Ma non è che ha ricevuto delle telefonate da club importanti per qualche giovane che si sta mettendo in luce da voi?

"Qualcuno ha chiamato, un paio di nostri ragazzi sono seguiti da club di un certo rilievo e non escludo che possano esserci sviluppi importanti per loro".

In effetti non vi tirate indietro quando ci sono giovani da mettere in vetrina come Canonici e Prisco.

"Ma non ci sono solo loro. Manè è stato protagonista di una splendida parte di stagione, Longobardi si sta confermando un elemento importantissimo per la categoria, Veltri sta facendo più che bene, Lipari si è inserito alla grande. Nella Recanatese ci sono under di grandissimo valore che si stanno facendo valere e possono ambire a campionati importanti".

Qual è il bilancio del 2023?

"Fantastico, consideriamo che abbiamo fatto 53-54 punti nell’anno solare. Tanti a inizio stagione non immaginavano che a fine dicembre avremmo potuto chiudere con 23 punti e dobbiamo recuperare una gara. Dispiace non avere fatto come sempre nell’ultimo mese, ma siamo arrivati in situazioni complicatissime sul piano fisico, ma siamo più che soddisfatti di quanto fatto in un torneo così difficile".

Quali sono le aspettative per il 2024?

"Ci attendiamo un torneo complicato dove salvarsi non sarà semplice, ma alla fine taglieremo il traguardo essendo totale la fiducia nello staff e nei giocatori perché si possa fare un altro capolavoro".

Tra l’altro avete uno dei budget più bassi della C.

"Siamo quart’ultimi di tutta la C. Anche lo scorso anno la situazione era la stessa, si devono avere idee e continuità".

Il 2024 inizia a Sassari, un match ad alto coefficiente di difficoltà.

"Affronteremo la seconda della classe che a lungo è stata in vetta. Sulla carta si tratta di un match proibitivo, però nel calcio non si sa mai e noi siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo recuperato gran parte dei ragazzi e cominciamo un percorso difficile ma bello".