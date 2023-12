Il mercato della Recanatese. Il dt Cianni: "Rinforzi in ogni reparto. Nel mirino più di quattro giocatori»

Sono giorni di lavoro per il dt Josè Cianni, del resto c’è il mercato e sono state intavolate diverse trattative.

Cianni, siamo lontani dal vero se diciamo che arriveranno almeno quattro giocatori?

"Potrebbero essere anche di più. In realtà si stanno sviluppando molteplici trattative su diversi fronti, ma è normale che ci sia un riserbo assoluto anche dalle società di provenienza".

Da San Benedetto continua il bombardamento mediatico su Giampaolo in rossoblù e tra l’altro ieri c’è stata la rescissione consensuale con Alessandro. È tutto fatto?

"Direi proprio di no e lo dimostra il fatto che il giocatore anche ieri si sia allenato con noi ed è parte integrante, attualmente, del gruppo. Non mi pare insomma che si debbano trarre conclusioni affrettate".

Quali sono i reparti che saranno maggiormente interessati dalle varie novità?

"Credo che tutti saranno coinvolti: è evidente che i margini di errore sono ridottissimi per cui, prima di chiudere, vanno ponderate molte cose, sempre di concerto con l’allenatore".

La sosta ci voleva, per rigenerarsi, anche mentalmente.

"Soprattutto fisicamente però. Siamo arrivati in condizioni precarie al Natale con guai fisici che ci hanno tormentato. Contro l’Entella abbiamo dovuto anche forzare la mano con Veltri che non era al top ma ha cercato di sopperire a una situazione di emergenza, Sbaffo ha giocato nonostante fosse debilitato da giorni di febbre. Non è che ora siamo messi proprio al massimo con il male di stagione che ci sta perseguitando, però stiamo pian piano recuperando gli acciaccati, a parte Gomez che è tuttora fermo".

Anche Moussa Manè?

"Oggi rientrerà da Bari dov’è stato a curarsi, ma credo che per rivederlo in campo siano necessari almeno altri 10 o 15 giorni".

Seppur arrivandoci con il fiato corto però ci sono sempre 23 punti nel carniere dopo 18 gare.

"E non è cosa di poco conto, all’inizio della stagione avremo un po’ tutti firmato con il sangue per un bottino del genere. Debbo rimarcare come il rinvio di Gubbio sia stata una sorta di manna dal cielo: eravamo ai minimi termini e, in quelle condizioni, giocarsela al Barbetti sarebbe stata davvero dura".

Nel frattempo si è acclarato il fatto che, nella classifica che comprende emolumenti fissi, premi contrattuali e diritti di immagine avete il monte spese più basso in assoluto di tutta la C. Quali considerazioni si possono trarre?

"Egoisticamente dico che sarebbe preferibile avere un budget un po’ più consistente, ma nel rapporto con i punti conquistati penso che occupiamo le prime posizioni. Non c’è alcun problema, siamo tutti allenati a districarci con risorse non ingenti ma sempre rispettabilissime".

In fondo la Spal che spende 12 volte tanto è a meno quattro.

Andrea Verdolini