Il mercato. Trestina-Ciampelli, le strade si dividono. Il Pierantonio rinuncia al ds Mela

Davide Ciampelli non guiderà il Trestina nella prossima stagione. La decisione è arrivata dopo un confronto fra tecnico e società. Il ds Sante Podrini è già al lavoro per individuare il sostituto. In Eccellenza è dietrofront Pierantonio. La società ha rinunciato al ds Gabriele Mela dopo averne ufficializzato l’ingaggio due settimane fa. Alla base della scelta il fatto di constatare come il lavoro del direttore sportivo sia un po’ la vera benzina che accende la passione della famiglia Fumanti. "Purtroppo per la nostra passione e anche per un nostro errore, ci siamo resi conto di non riuscire a delegare questo lavoro a una terza persona".