Il personaggio: "ora sono pronto ad allenare». Alex Gibbs, gara vinta in sala operatoria

Alex Gibbs, che in campo di battaglie ne ha vinte tante, mai avrebbe pensato di giocare la partita più complicata in sala operatoria, a 40 anni, rischiando la vita. Il bomber, arrivato in serie A e in Coppa Uefa con la maglia del Parma, per poi vestire quella del Gubbio e segnare gol a raffica tra i dilettanti, in giro per l’Umbria, due anni fa è stato costretto a fermarsi. "Guarda Alex che hai un problema serio al cuore". "All’inizio pensavo che il medico stesse scherzando". La scorsa settimana l’intervento di unroofing alla coronaria destra perfettamente riuscito al Policlinico San Donato di Milano. Ieri il ritorno a casa dopo una settimana di degenza. "Non finirò mai di ringraziare il dottor Mauro Lo Rito. Prima di tutto si è rivelato una persona meravigliosa. E il professor Paolo Zeppilli che è stato il mio riferimento". E dopo il tagliando cardiaco, bomber Gibbs è pronto a tornare sì ma… in panchina. "Ho approfittato di questa sosta forzata per prendere il patentino da allenatore".