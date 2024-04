Il personaggio. Un pesarese in B con il Cesena: il medico Vittorio Gemmellaro

Nella Romagna bianconera che festeggia la promozione in serie B sotto la presidenza americana di Aiello, c’è anche un pesarese che ha avuto notevoli meriti nel raggiungimento di un risultato inseguito e centrato al secondo tentativo. E’il dottor Vittorio Gemmellaro, responsabile sanitario della società bianconera che lo ha messo in grado di organizzare una vera e propria struttura sanitaria capace di prendersi cura a dovere degli atleti. Riservato e modesto, per Gemmellaro, che ha alternato il suo impegno a cesena con altri impegni pesaresi quali la direzione di Fisioradi medical cente, parlano i fatti: esperienza trentennale nel mondo del calcio come medico di club, con parentesi vincenti anche con la Vis: nell’anno della vittoria del campionato nello spareggio di Arezzo contro il Rimini, c’era lui in panchina come medico. Così come suo è stato il miracoloso e riuscito tentativo di salvare, qualche anno fa, la vita al dg della Vis Vlado Borozan, colpito da arresto cardiaco in tribuna e raggiunto nei gradoni dallo stesso Gemmellaro che dalla panchina si fondò in centrale riuscendo a scongiurare il peggio. Solo due dei numerosi episodi che hanno costellato la carriera di un professionista che ha sempre preferito navigare a fari spenti, ma del quale, dopo l’addio alla Vis di due anni fa, qualcuno si è accorto subito. Dall’anno scorso infatti il Cesena lo ha chiamato come medico sportivo della società e poi, quest’anno, come responsabile sanitario del club, che nel suo settore Gemmellaro ha organizzato e preparato al grande salto nella cadetteria. Una serie B meritata e guadagnata anche grazie al suo lavoro perché, come amava saggiamente ricordare Gianni Cioncolini, storico direttore sportivo della Vis degli anni ’90 ed uno dei migliori tecnici della ultracentenaria storia della Vis, "sette, otto punti in classifica nell’arco di un anno un buon medico te li porta sempre. E Vittorio è uno di questi".

d.e.