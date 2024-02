Il portoghese aveva lasciato l’Old Trafford nel 2018. Il conto in sospeso di Mourinho. Tornare allo United per vincere

In Inghilterra ne sono abbastanza sicuri: Josè Mourinho potrebbe tornare al Manchester United. Secondo quanto rivela il Daily Mail, sarebbe questo l’obiettivo dell’ex tecnico della Roma, che ha allenato i Red Devils dal 2016 e il 2018 e potrebbe prendere il posto di Erik ten Hag che non sta ottenendo i risultati sperati. Il Mail cita fonti vicine all’allenatore portoghese, secondo le quali "sente di avere ‘affari in sospeso’ dopo aver lasciato l’Old Trafford nel dicembre 2018" e avrebbe fatto "della sua missione quella di riprendere in mano la situazione se dovesse presentarsi l’opportunità in futuro". L’ambizione di Mourinho, ha spiegato un suo amico, frasi riportate dal Mail, "è quella di tornare allo United e si sente come se avesse un conto in sospeso dopo come è finita l’ultima volta e aveva fatto della sua missione quella di tornare".