Il presidente francese. Mbappé ai Giochi, ci spera Macron

Il presidente francese Macron, ha detto di "sperare" che la stella del Paris Saint-Germain e capitano della Francia, Kylian Mbappé, possa partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, anche se il Real Madrid, che dovrebbe acquisirlo per la prossima stagione, non intende liberare i suoi calciatori. Il capitano dei Bleus ha espresso più volte la volontà di partecipare alle olimpiadi (26 luglio-11 agosto) ma i club non hanno l’obbligo di ‘liberarè i giocatori. Macron ha anche dichiarato che si recherà in Germania a luglio per le semifinali e finali dell’Euro-2024, ma solo in caso di qualificazione della Francia. Sottolineando che "la finale è prevista per il 14 luglio", il giorno della festa nazionale francese che celebra la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione del 1789.