Il prestito. Zhang chiede una nuova scadenza al fondo Oaktree

Continuano i rumors riguardo alla situazione societaria dell’Inter. Secondo quanto riportato ieri da Reuters, Steven Zhang avrebbe deciso di richiedere a Oaktree, il fondo americano dal quale ha ottenuto un prestito di 275 milioni di euro con scadenza il prossimo maggio, di rimandare la data di scadenza per la restituzione del prestito stesso. Ai nuovi termini, con un tasso d’interesse modificato, starebbe lavorando uno degli advisor di Suning, Goldman Sachs. I termini dovrebbero però essere di più breve scadenza rispetto a quella triennale concordata nel 2021, anno in cui i nerazzurri vinsero lo scudetto nonostante le difficoltà finanziare della proprietà. "Non voglio entrare nel merito, parlo con Steven Zhang e posso solo dire che si parla di programmazione e di continuità. Il modello di Zhang ha regalato soddisfazioni e va riconosciuto", ha commentato nel prepartita di Inter-Atletico Madrid l’amministratore delegato, Beppe Marotta.

M.T.