IL PROGRAMMA. C’è Alcione-Pro Patria. Pergolettese a Verona

La sedicesima giornata di Serie C prosegue oggi. Mentre nel girone B torna in campo il Milan Futuro (alle 17.30 in casa contro il Sestri Levante), nel girone A è il giorno del derby lombardo tra Alcione (nella foto il tecnico Cusatis) e Pro Patria. In contemporanea giocherà la Pergolettese, attesa dalla Virtus Verona.

RISULTATI GIRONE A: Triestina-Renate 0-1, Union Clodiense-Vicenza 1-2 (g. venerdì); Atalanta U23-Clodiense 2-0, Pro Vercelli-AlbinoLeffe 0-2, Trento-Giana Erminio 2-0, Lecco-Padova 0-3, Lumezzane-FeralpiSalò 1-3, oggi ore 15 Alcione-Pro Patria, Arzignano-Novara, Virtus Verona-Pergolettese. CLASSIFICA: Padova 41, Vicenza 37, FeralpiSalò 31, Trento 29, Atalanta U23 26, Alcione, Lumezzane 25, Renate 24, AlbinoLeffe, Novara 21, Virtus Verona 20, Lecco 19, Giana Erminio 18, Pro Patria, Arzignano, Caldiero 15, Pergolettese 13, Union Clodiense 9, Triestina 6.