Viali contento: "Grande spirito di squadra". Pettinari: "Una sensazione stupenda"

"La cosa che mi è piaciuta di più è lo spirito con cui la squadra è venuta qui – esordisce Viali in conferenza stampa- avevamo preparato la partita per non lasciargli il pallino del gioco e spesso ci siamo riusciti, dovevamo solo essere più verticali negli ultimi 30 metri. Nella ripresa, invece, siamo stati un po’ più ficcanti e siamo andati in vantaggio. Peccato per il gol subito, ma poi siamo stati bravi a sacrificarci perché in quel momento reggere l’urto del Cesena non era facile. Reggiana in zona playout? Questo è quello che dice la classifica, ma per me siete troppo negativi. Mi spiego meglio: stiamo lavorando per il nostro obiettivo e ci siamo dentro. Io preferisco parlare di percorso e mai come quest’anno è avere continuità è fondamentale".

Il trainer è poi andato sulle scelte inziali: "‘Il doppio centravanti? Avendo preparato la parta per il palleggio ho cercato più qualità tecnica: Sersanti è sicuramente esplosivo, ma Fiamozzi ha una gestione della palla migliore, quindi la ragione della scelta è stata questa. Ho voluto Pettinari come vertice offensivo perché ha quella qualità che serve come raccordo".

Inevitabile una parentesi su Portanova che durante il match ha discusso con il trainer e poi, nel finale, si è conteso con Kabashi il pallone per la punizione: "Manolo lo conoscete meglio di me, è un calciatore ed un ragazzo che vive la partita come una finale di Champions League. Alla fine non ce l’aveva con me, è stata solo una gestione del momento: voleva battere quella punizione. Lui è tanto in tutto". Poi un flash su Kabashi: "Sono sicuro che ci darà una mano, finalmente è in una buona condizione ed è un giocatore qualitativo e di temperamento, fattore di cui abbiamo bisogno".

Il microfono è poi passato al migliore in campo, Bardi: "La parata più difficile? Quella su Bastoni nel primo tempo. È un punto importante contro una squadra in salute e in forma. Abbiamo sofferto tutti assieme col giusto spirito. Siamo soddisfatti perché abbiamo capito i momenti della gara".

Fondamentale anche Pettinari, autore del gol. "Era una partita difficile, palloni in area di rigore ne sono arrivati pochi, ma qualche occasione c’è stata Il ritorno al gol? È stato bellissimo, purtroppo c’è sempre l’attesa del Var ma è stata comunque una sensazione stupenda. In questi mesi mi hanno aiutato tantissimo i compagni e l’allenatore La partita? Potevamo fare meglio tecnicamente alcune giocate, ma è un punto d’oro. La strada è questa perché è stata una partita di sacrifici. Adesso testa al Sassuolo, so che ci tengono tantissimo i tifosi e cercheremo di vincere in tutti i modi".

Francesco Pioppi