Mattia Destro pronto al debutto con la Reggiana contro il Pisa

È arrivato il momento di Mattia Destro. A poco più di dieci giorni dal suo approdo in granata, l’attaccante è infatti pronto a rispondere ‘presente’ alla prima chiamata di mister Dionigi. Se non ci saranno intoppi dell’ultima ora (scongiuri più che mai ammessi, visto il periodo…) l’attaccante sarà convocato e domani pomeriggio andrà in panchina per la sfida contro il Pisa. "Non dobbiamo fare stupidate", aveva detto il tecnico granata rispondendo alle domande sulla gestione dell’ex bomber di Milan e Roma, ma adesso – pur con tutta la prudenza del caso – il momento sembra essere arrivato. Diventa difficile capire quale possa essere l’autonomia di un giocatore che, pur essendosi sempre allenato con un personal trainer, non gioca una partita vera dal 24 maggio dell’anno scorso, ma è comunque un primo passo significativo sia per lui che per il resto dei compagni. Il gruppo ha infatti assolutamente bisogno del carisma dei suoi uomini più esperti per tirarsi fuori da una situazione a dir poco complicata.

Dalle prime indiscrezioni, l’obiettivo dello staff è quello di poter contare ‘attivamente’ su Mattia Destro per le ultime cinque partite (Brescia, Cittadella, Spezia, Modena e Juve Stabia) e poi, eventualmente, per il doppio sbarramento dei playout. Non ci sarebbe quindi da meravigliarsi se domani l’attaccante ascolano assistesse solamente alla gara dei compagni, per poi fare il vero e proprio debutto sul campo il 21 aprile, quando la Reggiana si giocherà tantissimo nella trasferta al ‘Rigamonti’ di Brescia.

Il fiuto del gol è qualcosa che non si può insegnare e Destro, (93 gol in Serie A) da questo punto di vista, è sempre stato un maestro. La logica del suo ingaggio va infatti vista in questo senso e assume ancor più significato di fronte allo stop di 40 giorni di Stefano Pettinari che toglierà a Dionigi un’altra arma del reparto offensivo (sostanzialmente l’unica oltre a Gondo). L’obiettivo minimo con il Pisa è quello di muovere la classifica dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, ma bisognerà fare molta attenzione anche alla gestione dei cartellini gialli in vista delle prossime sfide (con Brescia e Cittadella) entrambi scontri ‘direttissimi’.

Sul taccuino dei diffidati ci sono infatti ben otto giocatori: Bardi, Meroni, Libutti, Portanova, Girma, Sersanti, Vido e Maggio. È vero che non è più il momento di fare troppi calcoli, ma di dare il massimo, però un minimo di cinismo servirà. Soprattutto per evitare di trovarsi con una squadra dimezzata nelle partite chiave.