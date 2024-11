Le pagelle. Assicurazione Moldovan, Pierini ci ha preso gusto

MOLDOVAN 6 (foto). Rientra dopo due turni ai box causa infortunio. Attento su Amatucci che lo cerca dalla distanza come su Verde, la cui rovesciata in avvio di ripresa non lo sorprende.

TOLJAN 6,5. Jaroszynski, cui il piano gara suggerisce gara di retrovia, gli lascerebbe spazio. Il tempo di capirlo, e il laterale tedesco se lo prende.

ODENTHAL 6,5. Si riprende il posto che prima della pausa gli aveva tolto Muharemovic, il gigante olandese, e si appiccica a Wlodarczyk senza dargli spazio. ROMAGNA 6,5. Sbroglia, a due passi dalla porta neroverde, situazione scabrosissima innescata da una topica di Thorstvedt al 10’. Sbaglia zero.

PIERAGNOLO 6. Duello a tutta fascia con Ghiglione: timidezze reciproche. Giustificate per Ghiglione, meno per il laterale neroverde, che quando se le scrolla di dosso trova anche un gol che l’arbitro Crezzini gli annulla (35’ s.t. Paz s.v. C’è)

BOLOCA 6,5. Non gli fanno difetto né la corsa né l’impegno che ne fanno un uomo-ovuqnue. Non particolarmente fortunato quando conclude e centra il palo

OBIANG 6. Premiato per le 100 presenze in neroverde, fascia da capitano al braccio, Pedro fa il suo, come di consueto, senza strafare, con la saggezza serafica di quei vecchi capitribù che sanno che ‘ci va piano va sano e va lontano’ (17’ s.t. Laurientè 6,5. Entra e segna: può bastare) BERARDI 7. La gabbia che gi costruisce attorno Colantuono prevede Jaroszynski in prima battuta, Ruggeri in seconda. E ne limita, inevitabilmente, il raggio di azione: ha la palla del vantaggio ma la calcia su Fiorillo, assiste Pierini per il gol spacca-match e Laurientè per il 2-0 (39’ s.t. Moro 6. Gelido dal dischetto)

THORSTVEDT 6,5. Assalta, riassaltato, più da trequartista che da mezzala, il norvegese: vicino al gol alla mezz’ora del primo tempo, vicinissimo all’alba della ripresa, lo trova a gara chiusa. PIERINI 7. Preferito a Laurientè e nemmeno troppo a sorpresa l’esterno ex Venezia ci mette quanto serve per non far rimpiangere il francese. Quando ha metri scappa, ma sul finire del primo tempo, davanti a Fiorillo, poteva far meglio. Si riscatta nella ripresa, firmando il quinto gol stagionale (39’ s.t. Volpato 6. Conquista il rigore del 3-0)

MULATTIERI 6. Di nuovo dal 1’, trova a lungo nell’ex Ferrari un guardiano oltremodo attento: sa come muoversi nel traffico, cerca sponde e triangoli e trova, in avvio di ripresa, un gol che gli annulla il Var. Ne potrebbe segnare un altro 5’ dopo, alza la mira (17’ s.t. Iannoni 6. Subito nel match).

Stefano Fogliani