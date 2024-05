Il programma. Via ai playout con Bari-Ternana al San Nicola. Domani Palermo-Samp, sabato tocca ai lombardi

Cominciano oggi i playout di Serie B, con la sfida delle 20.30 tra Bari e Ternana, gara d’andata di un confronto sui 180’ (ritorno il 23 maggio alla stessa ora). Si giocherà invece in gara secca il primo turno dei playoff, in programma a partire da domani sera alle 20.30 con il match tra Palermo e Sampdoria. Alla stessa ora, sabato, si giocherà Catanzaro-Brescia. Già qualificate allo step successivo sia la Cremonese, che attende la vincente di Catanzaro-Brescia, che il Venezia, opposto a chi si qualificherà tra Palermo e Sampdoria. Il secondo turno si giocherà su andata (20-21 maggio) e ritorno (24-25 maggio), così come la finale (30 maggio-2 giugno). Già promosse in Serie A Parma e Como, mentre sono retrocesse Lecco, Feralpisalò e Ascoli.