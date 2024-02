Il Psg interessato all’attaccante del Napoli. Osimhen, l’idea per il dopo Mbappè

Victor Osimhen fra Coppa d’Africa e un futuro d’oltralpe. Intanto evapora l’allarme infortunio: il nigeriano giocherà regolarmente la semifinale di Coppa d’Africa in programma oggi contro il Sudafrica. La partita è in programma alle 18 allo Stade de la Paix di Bouake, in Costa d`Avorio. L’attaccante della Nigeria ieri non è partito insieme al resto della nazionale nigeriana a causa di sopraggiunto fastidio addominale ma ieri ha raggiunto i compagni in ritiro assieme ai suoi compagni. Osimhen era rimasto nella capitale Abidjan, insieme allo staff medico della Nigeria.

Ieri mattina è arrivata la notizia che l`attaccante sarebbe partito in serata per unirsi alla squadra.

Per quanto riguarda il mercato, e il futuro del bomber, Victor Osimhen che è anche la prima scelta del Psg per l’attacco quando la stella Mbappé firmerà, nel caso, per il Real Madrid per una cifra di 70 milioni di euro l’anno. Per Osimhen invece è pronto l’assegno della clausola di rescissione per il Napoli di 120 milioni di euro.