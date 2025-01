Il recupero di Eccellenza. I Portuali vanno a sbattere contro una Sangiustese a mille

portuali dorica

1

sangiustese

4

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Candolfi, F. Tavoni, Testoni (62’ Trabelsi), Savini, Fabiani (62’ Lucesoli), Altieri (62’ Girolimini), Sassaroli (79’ Catalani), Pangrazi, Guzzini, De Marco (67’ Gioacchini). All. Ceccarelli

SANGIUSTESE VP: Rossi, Morazzini (86’ Marini), Pasqualini, Iommi, Maquiesse, Tarulli, Cresci (75’ Di Giminiani), Crescenzi (91’ Innamorati), Cornero, Grassi (91’ Formentini), Cognigni (54’ Gaspari). All. Giandomenico

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia

Reti: 14’ Tarulli, 24’ Cresci, 40’ Savini (rig.), 57’ Iommi, 90’ Grassi

Note: amm. Testoni, Fabiani, De Marco, Sassaroli, Cresci, Gioacchini; rec. 2’+4’; spet. 90 circa

Battuta d’arresto casalinga per i Portuali Dorica, superati al Giuliani dalla Sangiustese Vp. Un punteggio ingeneroso, quello di 1-4, che penalizza oltremodo gli anconetani, autori comunque di una prova generosa contro i calzaturieri lanciatissimi in classifica di Eccellenza. La gara viene sbloccata da Tarulli (14’), poi raddoppia Cresci (24’). La squadra di Ceccarelli accorcia al 40’ con capitan Savini su rigore. In chiusura di frazione annullato un gol – dubbio – a Pangrazi, quello del possibile pari. Nel secondo tempo la Sangiustese allunga al 57’ con Iommi (1-3). Pangrazi ci riprova, ma la botta centrale è respinta. Chiude i conti Grassi in contropiede (1-4).