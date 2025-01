Juventus-Benfica: Vlahovic dall'inizio. Le ultimissime sulle formazioni e orario tv

Torino, 29 gennaio 2025 - La Juventus chiude questa prima fase di Champions League ospitando all'Allianz Stadium il Benfica. In campo europeo, i bianconeri vengono dallo 0-0 in trasferta con il Bruges, che da una parte ha garantito loro l'accesso ai playoff, ma dall'altra ha quasi escluso i piemontesi dalla corsa alla qualificazione diretta agli ottavi. I lusitani, ventunesimi in graduatoria, invece sono reduci dal rocambolesco ko in casa con il Barcellona: per non essere eliminati dalla competizione necessitano di un risultato positivo.

I precedenti

La Juventus ha perso sei degli otto precedenti contro il Benfica nelle competizioni europee (1V, 1N), perdendo più volte in queste competizioni solo contro il Real Madrid (10). Il Benfica ha vinto tutte le sue quattro partite contro la Vecchia Signora in Coppa dei Campioni/Champions League ed è una delle tre squadre – con PSG (2/2) e Stoccarda (1/1) – che hanno vinto il 100% degli incontri contro i bianconeri nella competizione.

Bianconeri agli ottave se...

E' ufficiale la partecipazione dei bianconeri alla fase di playoff della competizione, ma non è ancora escluso un accesso diretto agli ottavi, sebbene sia complicato. La Juventus è al il 17° posto con 12 punti (differenza reti +4). Per arrivare nelle prime otto i piemontesi hanno bisogna di un successo contro i portoghesi, ma non basta. Non devono infatti vincere almeno dieci delle dodici squadre piazzate dalla quinta alla sedicesima posizione.

Le parole di Thiago Motta

"Dovremo essere pronti a fare tutto ciò che serve in campo, farlo bene, superare l’avversario e portare a casa la vittoria. Cambiaso non sarà disponibile perché sta curando un fastidio alla caviglia - l'annuncio di Thiago Motta - I risultati negativi non ci piacciono, e vogliamo dimenticarli il prima possibile: domani abbiamo una grande partita per farlo. In Europa abbiamo fatto meglio che in campionato, ma l’obiettivo è sempre vincere, e stiamo lavorando al massimo per questo. Vlahovic sta bene e fa parte del gruppo, vedremo se partirà titolare o se entrerà a gara in corso, Douglas Luiz potrebbe avere una chance, perché se la merita. La società, con Giuntoli e Scanavino, è sempre vicina alla squadra, e parliamo quotidianamente di come migliorare: alla Juve la pressione è sempre alta, perché l’obiettivo è vincere, e domani è un’opportunità per fare una grande partita davanti ai nostri tifosi. Sul calo fisico contro il Napoli, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma nella ripresa ci siamo abbassati e dovevamo ricompattarci, ma ora è un capitolo chiuso, e siamo concentrati sul Benfica. Affronteremo questa partita come una gara secca, perché in un grande club l’unica cosa che conta è la vittoria. Abbiamo una grande opportunità e siamo pronti a dare il 100%, o anche di più".

Le dichiarazioni di Conceicao

"Sappiamo che il Benfica è una squadra di qualità, che ama tenere il pallone, ma noi vogliamo concentrarci su quello che dobbiamo fare e su ciò su cui abbiamo lavorato - il commento di Francisco Conceicao in vista dello scontro di Champions - Stiamo lavorando sodo per rialzarci, soprattutto davanti ai nostri tifosi; la concorrenza interna ci spinge a dare il massimo ogni giorno, perché vogliamo dimostrare le nostre capacità. Quando ho saputo che Veiga poteva arrivare alla Juve, l’ho chiamato per dirgli che sarebbe entrato in un grande club e ho cercato di convincerlo, perché credo possa aiutarci. Con il Benfica non ho mai segnato, spero di farlo domani, anche se l’importante sarà il risultato della squadra. Sia la Juve che il Benfica hanno l’obiettivo di vincere, e noi stiamo lavorando ogni giorno per migliorare e far arrivare le vittorie. Il mister? Mi chiede di mettere le mie qualità a disposizione del gruppo: il calcio italiano è molto competitivo, e sento di poter crescere ancora. Anche dalla sconfitta con il Napoli abbiamo imparato qualcosa: nel primo tempo abbiamo fatto una grande prestazione, e ci sono sempre aspetti positivi da cui ripartire".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Locatelli, Rouhi, Fagioli, Adzic, Weah, Yildiz, Nico Gonzalez. Indisponibili: Bremer, Cabal, Cambiaso, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Conceicao, Koopmeiners. Benfica (4-3-3): Trubin, Bah, Otamendi, A. Silva, T.Araujo; Florentino, Aursnes, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Lage. A disposizione: Soares, André Gomes, L. Santos, Beste, Bajrami, Fonseca, Barreiro, Nuno Felix, Amdouni, Joao Rego, Rollheiser, Akturkoglu, Prestianni. Indisponibili: Sanchez. Squalificati: Cabral, Carreras. Diffidati: Aursnes, Florentino, Kokcu.

Orario e dove vedere il match

Juventus-Benfica è in calendario per mercoledì 29 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 21. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).