Il Renate vince ancora. Anche l’Alcione cade

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Il Renate fa tre su tre (tre vittorie e tre 1-0), mantiene testa della classifica e soprattutto l’imbattibilità in questo inizio di torneo che va oltre ogni più rosea aspettativa. A farne le spese a questo giro, dopo Pro Patria e FeralpiSalò, è la matricola Alcione. Per gli orange, dopo un’ottima partenza (vittoria all’esordio contro l’Atalanta Under 23 per 2-1 e pareggio a reti bianche nella seconda giornata contro la Virtus Verona), è il primo passo falso dell’anno. La decide questa volta Delcarro, poco dopo la metà del primo tempo. L’azione si sviluppa sulle corsie: cross di Di Nolfo, in mezzo all’area sbuca il centrocampista nerazzurro che di prima intenzione insacca l’1-0. Reazione dei milanesi poco dopo: Bagatti colpisce di testa, Nobile è attento e blocca a terra. L’estremo difensore del Renate grande protagonista ancora al 60’ quando smanaccia una conclusione pericolosa di Dimarco. Le squadre si allungano, ma il Renate controlla bene le sfuriate dell’Alcione che attacca fino al 95’ senza ottenere alcunché. Per la squadra di Giovanni Cusatis, ora, è in programma un big match: sabato, alle 20.45, trasferta sul campo del Padova. Per le pantere brianzole di Luciano Foschi, invece, venerdì, sempre alle 20.45, altro derby contro la Giana.

ALCIONE-RENATE 0-1 (0-1)

Marcatore: 25’ pt Delcarro.