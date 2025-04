La Pianese cala il poker al Pineto e strappa il pass per playoff

Piancastagnaio, 12 aprile 2025 – La Pianese cala il poker al Pineto. Un successo che vale la quindicesima vittoria stagionale, la nona tra le mura amiche, ma soprattutto il biglietto per i playoff. La Pianese aveva messo la gara nei binari giusti da subito: bella azione che porta Mignani a calciare verso la porta da dentro l’area di rigore.

Il tiro viene respinto, ma Bacchin è il più veloce ad avventarsi sulla palla e scaraventarla in rete per l’1-0. Il Pineto prova a replicare con un cross dalla sinistra, ma Simeoni e Filippis fanno buona guardia. Al 16’ sono ancora gli amiatini a spingere, con una bella manovra avvolgente che porta Da Pozzo a inserirsi in area: Ingrosso lo atterra e causa un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mignani, che non sbaglia e realizza la sedicesima rete in campionato, portando i suoi sul 2-0. Ancora Pianese pericolosa al 28’ con Chesti, che sfonda dalla sinistra e serve il retropassaggio per Marchesi, il cui tiro viene murato da un difensore. Il pallone finisce sui piedi di Proietto, che ci riprova, ma stavolta è Marone a bloccare.

I biancoazzurri ci provano al 34’, ma il colpo di testa di Gambale, seguito alla torre di Tunjov, termina a lato. Bianconeri pericolosi al 42’ sugli sviluppi di una bella percussione di Da Pozzo, che porta al tiro ancora Marchesi, senza fortuna. Nella ripresa la Pianese (19’) cala il tris: Marchesi riceve palla, si inserisce in area dove si destreggia tra i difensori, si porta il pallone dal sinistro al destro e lo piazza sul secondo palo, là dove il portiere non può arrivare. La quarta rete arriva all’80’: Simeoni piazza un perfetto filtrante per Mignani che, da dentro l’area, calcia a botta sicura, ma Marone si supera e respinge. Da Pozzo raccoglie il pallone e, con un tacco geniale, imbecca Bacchin che sigla la sua prima doppietta tra i professionisti.

PIANESE-PINETO 4-0, IL TABELLINO

PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Ercolani (16’st Pacciardi), Indragoli (39’st Nardi), Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (39’st Colombo), Chesti (27’st Mastropietro); Marchesi; Bacchin (39’st Falleni), Mignani. Panchina: Boer, Reali, Xhani, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore Formisano.

PINETO (4-3-3): Marone; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (1’ st Giannini), Borsoi; Germinario (1’ st Fabrizi), Lombardi (36’ Nebuloso), Schirone (28’st Gatto); Tunjov, Gambale (20’st Chakir), Bruzzaniti. Panchina: Colaiuda, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Marafini, Marrancone. Allenatore Tisci.

Arbitro: Zoppi di Firenze (Fedele-Macchi).

Reti: 1’pt Bacchin, 18’pt (rig.) Mignani, 19’st Marchesi, 34’st Bacchin. Ammoniti: Proietto, Ercolani, Schirone.

Spettatori 548. Recuperi: 4 e 5.