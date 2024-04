Il responsabile del vivaio: "La juniores sta facendo bene». Un Castelfidardo super anche nelle giovanili

Soddisfazioni dalla prima squadra, ma anche dal settore giovanile. Davvero un buon momento per il Castelfidardo, quarta forza del torneo di Eccellenza e con il morale altissimo dopo gli ultimi due exploit consecutivi. A parlare è il Direttore Generale e Responsabile del Vivaio Biancoverde Andrea Varoli. "La prima squadra prosegue nel percorso di crescita - esordisce Varoli -. Lo dimostrano i risultati viste le ultime vittorie importantissime che hanno mostrato evidenti segnali di maturità sia dal punto di vista della personalità che nella gestione delle varie fasi della gara. All’inizio l’obiettivo era una salvezza tranquilla visto che abbiamo allestito una squadra nuova e giovane, ma è chiaro che per il blasone del Castelfidardo le ambizioni devono essere ben altre. Abbiamo il dovere di giocarci fino in fondo tutte le nostre chances per ottenere il miglior piazzamento possibile. Lo dobbiamo alla proprietà che non ci ha fatto mancare nulla e ai nostri tifosi che sono tornati numerosi a sostenerci sia in casa che in trasferta". Dai ‘’grandi’’ ai più giovani. ‘’Le squadre del vivaio sono andate ampiamente oltre gli obiettivi fissati a inizio anno, che ricordo è stato di totale rifondazione. Con la Juniores di Melissa Marchetti ci stiamo giocando un posto di tutto rispetto nel campionato regionale. Gli Allievi di Alessio Antonietti dopo aver dominato e vinto la prima fase del torneo provinciale e la coppa disciplina lotteranno fino all’ultima giornata per la vittoria anche nella seconda fase e per potersi giocare la finale del titolo provinciale. Il risultato più importante però è che diversi giovani hanno mostrato ottime potenzialità e per questo abbiamo deciso già da tempo di farli allenare in pianta stabile con la prima squadra e alcuni di loro hanno già meritato l’emozione del debutto in Eccellenza. Mister Marco Giuliodori sin dall’inizio ha dimostrato grande sensibilità e dedicato molta attenzione alla loro crescita". Intanto la prima squadra è proiettata alla trasferta di Urbania, un altro crocevia importante perché potrebbe essere una giornata importante per avvicinare la prima posizione dell’ Eccellenza (Castelfidardo lontano 6 punti) visto lo scontro diretto tra Civitanovese (50 punti) e Montefano (51), rispettivamente seconda e prima. Terzo il Chiesanuova (48) che ospiterà l’Osimana (40).