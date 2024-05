Bari-Ternana, primo round in parità: finisce 1-1. Fere d’acciaio

Bari, 16 maggio 2024 _ La Ternana esce meritatamente imbattuta dal “San Nicola” di Bari, con oltre 30mila spettatori, nell’andata dei play out di serie B. Prova di maturità dei rossoverdi di mister Breda che nel primo tempo mettono all’angolo i padroni di casa. Dopo trenta secondi trema la porta di Iannarilli coil palo colpito di testa da Sibilli, ma poi è solo Ternana.

All’11° Casasola sbaglia il rigore concesso per atterramento di Carboni; Pissardo intuisce. Palo di Distefano su bella iniziativa di Luperini e ancora palo di Pereiro dalla distanza. In mezzo un altro paio di occasioni per le Fere, una sbagliata da Carboni. Nella ripresa il Bari prende campo e trova il vantaggio con Nasti dopo una bella azione corale. E’ il momento più difficile per la Ternana che stenta a reagire. All’81° il pareggio di Pereiro che raccoglie l’assist di De Boer e, complice la deviazione di Di Cesare, sigla il meritato uno a uno. Si replica tra una settimana al “Liberati” di Terni.

BARI-TERNANA 1-1, IL TABELLINO

BARI (4-1-4-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare, Vicari , Ricci, Maiello, Bellomo (21'sr Achik), Benali, Acampora, (1'st Maita), Sibilli (30'st Kallon); Nasti (30'st Puscas). Allenatore: Giampaolo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (40'st Zoia sv) Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (15'st De Boer), Carboni(30'st Raimondo sv), Pereiro (40'st Dionisi sv), Distefano (40'st N'Guessan). Allenatore: Breda

ARBITRO: Aureliano di Bologna

SPETTATORI 33.808

Ste.Cin.