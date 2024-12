Le pagelle. Espulso Vannucchi . Casasola il migliore. Cicerelli lotta

VANNUCCHI 5.5: il portiere è costretto a compiere un intervento disperato su Guiu e viene espulso. Salterà la trasferta a Pescara

DONATI 6: inizialmente ha difficoltà ad adattarsi nel ruolo di marcatore centrale ma riesce a recuperare in corso d’opera

LOIACONO 5.5: in affanno, la giornata non è delle migliori per lui

MARTELLA 6.5: prestazione positiva, peraltro impreziosita dall’assist sul gol del pareggio rossoverde

CASASOLA 7.5: gioca col fardello dell’ammonizione presa dopo appena 6 minuti ma è il migliore delle fere

ROMEO 6: si sacrifica molto rendendosi funzionale ai cambiamenti tattici imposti dall’inferiorità numerica (27’ st ALOI 7: sua la rete del prezioso pareggio) CORRADINI s.v.: torna dopo l’infortunio ma viene sacrificato per far posto al portiere Vitali dopo l’espulsione di Vannucchi (25’ pt VITALI 6: deve entrare a freddo ma è subito pronto. Non ha responsabilità sul gol avversario)

DE BOER 5.5: soffre la mediana avversaria e talvolta è lento nelle giocate

TITO 6: parte dall’inizio per il forfait dell’ultimo momento di Maestrelli e nonostante le precarie condizioni fisiche disputa una buona gara (34’ st CURCIO 6: sfiora il gol)

CICERELLI 6: stavolta non ha segnato ma è stato sempre molto vivace e dinamico (27’ st FERRANTE 6)

CIANCI 6: gol annullato all’inizio per l’attaccante, spesso trattato duramente dai difensori avversariMassimo Ciaccolini