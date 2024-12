Progetto stadio-clinica Ternana: incontro positivo tra D'Alessandro e Bandecchi

TERNI - Avanti con il progetto stadio-clinica. Ricorso respinto in merito alla penalizzazione, ma la "battaglia" è destinata a proseguire. In vista della sfida con la Virtus Entella (domenica ore 15 al "Liberati") ottimismo per Corradini, altri in dubbio.

Vicenda stadio-clinica: finalmente, dopo i vivaci scambi di vedute e dichiarazioni a distanza, nella serata di lunedì il clima si è disteso e ieri mattina c’è stato l’incontro a Palazzo Spada tra Stefano D’Alessandro e Stefano Bandecchi che sembrano lasciar trasparire nuovo ottimismo. "Incontro proficuo – commenta il presidente della Ternana Calcio – buon punto di partenza e di arrivo. I tecnici lavoreranno sui dettagli ed entro fine mese ci sarà una svolta importante". "Incontro cordiale – spiega Bandecchi – e il presidente ha confermato la volontà di realizzare il progetto stadio-clinica. Il Rup sta lavorando. La Ternana Women (proprietaria del terreno dove dovrebbe sorgere la clinica, Bandecchi ne è patron, n.d.r.) è a posto da sempre per fare quello che va fatto. Ma con D’Alessandro mi sono limitato a parlare da sindaco. Davanti a lui ho chiamato Tagliavento (amministratore delegato Ternana Women, n.d.r.) e hanno fissato un appuntamento. Dal punto di vista tecnico, serve la firma della convenzione e occorre costituire una società con capitale sociale di 800 mila euro. Entro sei mesi dalla stipula si potrà poi apporre il primo mattone". All’incontro in Comune erano presenti, tra gli altri, Giuseppe Mangiarano direttore operativo della Ternana Calcio e il project manager Sergio Anibaldi.

Caso-penalizzazione: resta il -2. "Con rammarico e nonostante la situazione sia stata ereditata dalla precedente proprietà – commenta Stefano D’Alessandro in una nota ufficiale – apprendiamo del rigetto da parte della Corte Federale d’Appello circa il reclamo", "attendiamo i dieci giorni necessari per conoscere le motivazioni" e "subito dopo, essendo certi della validità delle nostre argomentazioni, ricorreremo al Collegio di Garanzia della Sport presso il Coni".

E infine le news dal campo. La squadra rossoverde ha ripreso ad allenarsi al "Taddei" dopo due giorni di riposo. E’ tornato in gruppo Corradini che ha saltato le ultime due partite a causa dell’infortunio e dell’intervento alla mano. Lavoro personalizzato per Capuano, Tito e Cianci. Oggi, "doppio" all’antistadio a porte aperte (ore 11 e ore 15). Multa di 700 euro per la Ternana, per aver i propri supporter "lanciato al termine della gara un fumogeno sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico".