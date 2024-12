Entusiasmo Ternana, la grinta di Capuano: "L’obiettivo è riportare il club dove merita"

Diversi e importanti dubbi in vista del big match con la Virtus Entella (domenica ore 15 al "Liberati"). Si stanno infatti allenando a parte Marco Capuano, Fabio Tito, Carlo Mattheus, Pietro Cianci e Alfredo Donnarumma. I cinque si sottopongono anche a terapie. Capuano torna a disposizione dopo il turno di squalifica, ma è a rischio per un problema muscolare. Preoccupa anche Cianci (nonostante gli esami strumentali abbiano dato, sembra, esito negativo) infortunatosi durante il secondo tempo di Pianese-Ternana. Sembra destinato a persistere anche domenica il forfait di Tito e Mattheus che non hanno evidentemente ancora recuperato dalle rispettive patologie. Ai già esistenti dubbi relativi ai quattro, si aggiungono quelli relativi a Donnarumma che, considerando il punto interrogativo su Cianci, generano per ora una situazione critica per il reparto offensivo. Per adesso, l’unica buona notizia della settimana è il ritorno in gruppo di Corradini. Il centrocampista, reduce dall’infortunio e dal relativo intervento alla mano, si allena ovviamente indossando un tutore. Domenica, dunque, potrebbe essere disponibile, forse per iniziare dalla panchina. Oggi al "Taddei" (ore 11) iniziano le sedute a porte chiuse.

L’evento. La Ternana Calcio, rappresentata dal team manager Mattia Stante e dai calciatori Marco Capuano e Pietro Cianci, ha partecipato a Palazzo Spada insieme alla Ternana Women all’incontro istituzionale per gli auguri di Natale organizzato dal Comune. Nell’occasione, il capitano rossoverde Capuano ha detto: "Il nostro obiettivo è riportare la Ternana dove merita. Nonostante le difficoltà e il cambio di Società la squadra si è sempre compattata. Da calciatore sogno che la Ternana possa avere un centro sportivo e uno stadio nuovo. Lo meritiamo noi e la città". I biglietti per Ternana-Virtus Entella sono disponibili su VivaTicket (online e nelle rivendite). I botteghini saranno aperti domenica dalle ore 10. La Società rossoverde ha attivato la promozione "Solo Insieme Siamo Fere" che consente di acquistare al costo di 10 euro totali nr.3 biglietti (due adulti e un under 14) per il settore Distinti B. Si potrà usufruire della promozione sia ai botteghini, che su Viva Ticket (nelle rivendite, oppure online inserendo il codice Siamofere.

Arbitro. Per Ternana-Virtus Entella è stato designato Domenico Mirabella di Napoli. Vanta grande esperienza in categoria (4° anno nella Can C) con 42 partite dirette. Incrocia le Fere per la prima volta. Sarà assistito da Michele Piatti di Como e Domenico Russo di Torre Annunziata, dal IV ufficiale Samuele Andreano di Prato.