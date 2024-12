Ternana mai doma, pari in dieci. Aloi allo scadere riprende l’Entella

ternana

virtus entella

TERNANA (3-5-2): Vannucchi, Donati, Loiacono, Martella, Casasola, Romeo (27’ st Aloi), Corradini (25’ pt Vitali), De Boer, Tito (34’ st Curcio), Cicerelli (27’ st Ferrante), Cianci. A disp.: Patanè, Maestrelli, Bellavigna, Capuano, Carboni, Donnarumma. All. Abate

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (45’ st Zappella), Corbari (1’ st Lipani), Di Noia (40’ st Siatounis), Franzoni, Di Mario (23’ st Manzi), Casarotto (45’ st Tomaselli), Guiu. A disp.: Paroni, Siaulys, Garattoni, Santini, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Chiappara (Gallo squalificato)

Arbitro: Mirabella di Napoli

Marcatori: 32’ pt Guiu, 41’ st Aloi

NOTE: Spettatori 5.353 (62 ospiti). Espulso: 23’ pt Vannucchi. Ammoniti: Casasola, Corbari, Romeo, Cianci, Marconi, Di Mario, Franzoni, Tiritiello, Abate, Del Frate, Cicerelli. Angoli: 7 a 4

Una Ternana tutto cuore e coesione di gruppo ha strappato nel finale un prezioso quanto meritato pareggio contro la Virtus Entella nonostante abbia giocato per più di un’ora in dieci uomini per l’espulsione di Vannucchi. Le fere allungano, così, la serie di risultati utili arrivata a quota 18 e rimangono in vetta alla classifica in compagnia del Pescara, loro prossimo avversario in riva all’Adriatico. I liguri dell’ex allenatore rossoverde Gallo, invece, rimangono dietro alla Ternana che ha chiuso il girone di ritorno oltre ogni attesa considerando la retrocessione e le difficoltà societarie di inizio stagione. La squadra di Abate va in gol al 2’ con Cianci ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’attaccante. Dopo un’opportunità mancata da Romeo (6’), Cicerelli prova a sbloccarla al 20’ direttamente su calcio di punizione ma Del Frate respinge affannosamente la palla. La Ternana è padrona del campo e riesce con agilità ad infiltrarsi nelle linee difensive avversarie, ma al 23’ cambia lo scenario della gara perché le fere, come detto, sono costrette all’inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Vannucchi per fallo su Guiu, lanciato a rete, poco fuori l’area. Tra i pali va Vitali che subentra a Corradini. Gli ospiti approfittano subito della mutata situazione tattica divenuta a loro favorevole, e passano in vantaggio al 32’ con un bel gol di Guiu che fredda l’incolpevole Vitali a conclusione di una pregevole azione ligure. Gli uomini di Abate, comunque, non si perdono d’animo e lottano caparbiamente per recuperare lo svantaggio. Nella ripresa (12’) Cicerelli tenta la conclusione da fuori area che si perde di poco sul fondo, mentre al 15’ Casarotto fa correre un brivido lungo schiena dei tifosi rossoverdi con un affondo sulla destra ed il tiro che termina di poco a lato. Al 30’ Martella, servito da Tito direttamente su calcio d’angolo, va vicino alla rete con un colpo di testa in area. Alla fine, la perseveranza e la tenacia della Ternana vengono premiate dal pari al 41’ di Aloi con una precisa incornata in area su cross di Martella. Si chiude così il confronto coi liguri, rimasti al terzo posto in classifica, e l’ultima al "Liberati" delle fere nel 2024.