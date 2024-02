Il Sangiuliano è tornato a sognare in grande: "Contro la Victor una conferma importante"

La risalita del Sangiuliano City nel girone D della Serie D non conosce sosta. Contro la Victor San Marino, seconda forza del raggruppamento, i ragazzi di Andrea Ciceri hanno centrato la seconda vittoria consecutiva e l’ottavo risultato utile di fila, frutto di cinque successi e tre pareggi. Il momento nero della stagione, costato l’esonero a Manuel Iori e dopo il quale la società ha deciso di intervenire sul mercato di gennaio, sembra molto lontano.

I gialloneri sono noni a pari punti con Sammaurese e Fanfulla, con 31 punti in classifica e solo due lunghezze da recuperare alla coppia formata da Imolese e Aglianese. Ora ci sarà la pausa, poi il 18 febbraio la trasferta contro il Certaldo. "Questa gara è una conferma importante perché abbiamo trova una delle squadre più pronti e difficili da affrontare - dice Ciceri dopo il 2-0 in casa contro la Victor San Marino -. Una squadra tosta, che non cala mai fisicamente. Ci siamo preparati tatticamente per arginarli, temevamo i calci piazzati e per questo avevo chiesto di essere sfrontati sotto questo punto di vista. Infatti abbiamo trovato il gol su uno schema molto incisivo. I ragazzi sono stati bravissimi a colpire con la rete di Cogliati. Da lì è stata una gara difficile, ma i giocatori non hanno mollato di un centimetro".

La serie positiva di risultati ha ridato il sorriso a uno spogliatoio che aveva bisogno di credere nelle proprie possibilità, dopo un periodo di transizione nel quale sono arrivati diversi pareggi, spesso a fronte di prestazioni che avrebbero potuto portare l’intera posta. "Vincere fa sempre piacere, a volte il reparto offensivo viene criticato per alcuni gol che mancano, ma i ragazzi fanno un lavoro immenso anche difensivamente - analizza ancora Ciceri -. Si vede dai nostri numeri, non so quanti palloni abbiamo strappato anche con i nostri giocatori più offensivi. I ragazzi in spogliatoio hanno festeggiato, è un altro risultato positivo che si aggiunge alla lista di quelli che avevamo già fatto. La società è stata brava a sistemare le difficoltà che c’erano e ora la squadra sta bene, è consapevole. Con la giusta umiltà sta facendo un percorso che non era scontato. Le prime sono lontane, ma questo risultato ci dà forza e motivazione per continuare ancora". Come detto, infatti, si ripartirà da Certaldo. La capolista Ravenna ha quindici lunghezze di vantaggio e la stessa Victor appena battuta è a +11, ma ci sono ancora dodici partite e mantenenedo questa rotta l’obiettivo playoff è tornato nel mirino.