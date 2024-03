Il team di Polverini la ribalta nel secondo tempo (2-1). Pontevalleceppi, salvezza vicina. Successo in rimonta sull’Ellera

PONTEVALLECEPPI

2

ELLERA

1

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Covarelli, Giuliacci, Ravanelli, Ricci, Urbanelli (1’ st Retini), Paladino, Dragoni, Dolcini, Silvestri. A disp.: Brachelente, Bazzarri, Zaroli, Sirci, Bettiol, Procacci, Dyrma, Jemi.

All.: Polverini

ELLERA: Guerra, Convito, Consonni, De Palma, Trinchese, Cenerini, Piccioli, Rossi, Bocci, Boldrini, Campelli. A disp.: Baldelli, Mottola, Morlunghi, Della Rocca, Bartoli, Tarpani, Mennini, Mariotti, Tempesta.

All.: Bisello Ragno

ARBITRO: Apuzzo di Terni (Batini-Alessi di Foligno)

Marcatori: 44’ pt Piccioli (E), 4’ st e 25’ st Retini (P).

NOTE: spettatori 150 circa.

Il Pontevalleceppi conquista una vittoria in rimonta che regala ai biancorossi più di un’ipoteca sulla salvezza. L’Ellera scivola a 12 lunghezze dal Terni Fc seconda in classifica e, ad oggi, non si disputerebbero i playoff. Ellera che passa in vantaggio nel finale del primo tempo con una stoccata di Piccioli. Prima dell’intervallo Urbanelli resta infortunato durante un contrasto. Cambio nell’intervallo con l’ingresso di Retini per il capitano e, in avvio di ripresa, proprio Retini firma il pari al 49’. Lo stesso Retini mette a segno la rete del 2-1 che vale la doppietta personale al minuto 70 e la festa è tutta biancorossa.